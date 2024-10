Griekenland woest op UEFA na historisch eerbetoon aan George Baldock: ‘Onmenselijk’

De Griekse media begrijpen er niets van dat de UEFA heeft besloten om de Nations League-wedstrijd tussen Engeland en Griekenland (1-2) door te laten gaan. Nog geen dag na het overlijden van vriend en international George Baldock won de selectie van bondscoach Ivan Jovanovic op Wembley.

Voorafgaand aan de interland vond een minuut stilte plaats ter nagedachtenis aan Baldock, wiens lichaam woensdag werd aangetroffen in het zwembad van zijn huis in Athene. Uit de autopsie zijn geen verdachte omstandigheden gebleken.

Op het lichaam van Baldock zijn geen verwondingen gevonden. Wel had hij veel alcohol in zijn bloed en was er een halflege fles vodka aanwezig in de ruimte. Men gaat er vooralsnog vanuit dat Baldock verdronken is. De verdediger van Panathinaikos werd slechts 31 jaar.

De in Engeland geboren Baldock was een twaalfvoudig international van Griekenland, die tijdens de afgelopen twee interlandperiodes geen oproep ontving. Toch was hij zeer geliefd binnen de spelersgroep. Om die reden vindt men het in Griekenland onbegrijpelijk dat de interland tegen Engeland doorging.

SportDay begrijpt er niets van. “Het shirt voelde zwaar aan, de schoenen zaten niet lekker. Tranen rolden over de wangen en de ogen konden niet gesloten worden om de geest te laten rusten. Onmenselijke omstandigheden voor voetballers, het resultaat van een beslissing van weinigen voor velen.”

Volgens het medium zorgde het Griekse elftal samen met de aanwezige fans op Wembley voor een ‘historische avond’ en het ‘ultieme eerbetoon’ aan Baldock. “De mannen van bondscoach Ivan Jovanovic vonden de kracht om te presteren wanneer het moest. Het draait uiteindelijk allemaal om de UEFA, die op deze manier nooit de liefde van de fans gaat winnen.”

Ook Fos is trots. “Het nationale team versloeg Engeland met grootsheid. Met spirit, veerkracht, moed, met het voetbal. Alsof een moeder haar overleden kind wilde eren. Het is een overwinning met tranen, wat een knappe prestatie. Onze man zal op zijn eigen plek trots zijn.”

Pavlidis

Pavlidis, die met twee doelpunten de absolute matchwinner was op Wembley, draagt de zege op aan zijn vriend Baldock. “Het was een speciale wedstrijd voor ons, vanwege George. We hebben natuurlijk alles gegeven. Voor hem en voor zijn familie. Een geweldige overwinning, maar de emoties zijn nu belangrijker. Wij zijn ook mensen.”

“We hebben veel aan hem gedacht sinds we hebben gehoord wat er gebeurde. Dat was moeilijk voor ons. George was deel van het team, een bijzonder jongen. We moesten voor hem spelen, ongeacht de uitslag”, besluit Pavlidis op ITV.