Gretige Ralf Seuntjens verklapt te gast in podcast fraaie ‘Eredivisie-transfer’

Hoewel de officiële bevestiging vanuit NAC nog ontbreekt, is het vrijwel zeker dat Mats Seuntjens komend seizoen weer in Breda te bewonderen is. De 32-jarige middenvelder annex aanvaller onthulde vorige maand zelf al een gesprek te hebben gehad bij de Parel van het Zuiden en door een uitspraak van zijn broer Ralf Seuntjens (De Graafschap) lijkt het erop dat een terugkeer naar het Rat Verlegh Stadion inmiddels in kannen en kruiken is.

NAC staat sinds dinsdagavond met anderhalf been in de Eredivisie, doordat Excelsior in eigen huis met liefst 6-2 werd verslagen. De Bredanaars kunnen het klusje zondagavond (18:00 uur) in Rotterdam volledig klaren door die voorsprong in stand te houden.

De gebroeders Seuntjens.

Ondertussen lijkt het erop dat de eerste Eredivisiewaardige aanwinst al binnen is voor NAC. In de razendpopulaire podcast De Eerste de Beste van FC Afkicken is Ralf Seuntjens, spits van De Graafschap, woensdag te gast. De oudere broer van Mats lijkt zijn mond voorbij te praten.

Nadat de sensationele zege van de Brabanders is besproken, probeert NAC-supporter Ferry de Bont het nieuwtje te ontlokken. “Voor Mats is het ook wel lekker dat hij nu in de Eredivisie kan blijven, toch?” NAC heeft Seuntjens nog niet gepresenteerd, maar zijn broer maakt er geen geheim meer van. “Ja, dat is wel lekker ja. Dat is niet verkeerd!”

De 35-jarige Ralf zelf lijkt, ondanks een aflopende verbintenis, nog een jaar bij De Graafschap te blijven. “Die kans is wel aanwezig. Ik ben nog in gesprek met De Graafschap, maar ik denk dat we daar wel uitkomen. We staan er positief in, van beide kanten, dus dat is mooi.” Nadat Ralf heeft opgehangen reageert De Bont enthousiast. “Even een transfertje onthult!”

Seuntjens brak als jeugdproduct door bij NAC, voor wie hij 130 officiële wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Daarin was de geboren Bredanaar goed voor 24 doelpunten en 28 assists. In 2016 verliet hij het Rat Verlegh Stadion transfervrij voor een dienstverband bij AZ.

Komend seizoen lijkt Seuntjens, via Gençlerbirligi, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, FC Utrecht en weer RKC Waalwijk, terug te keren bij NAC. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot bij een terugkeer direct de meest waardevolle speler (1 miljoen euro) in de selectie van NAC.

