Gravenberch en Van Dijk niet op één lijn over Slot: ‘Dat vind ik niet’

Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk zijn het niet met elkaar eens over de verschillen tussen Jürgen Klopp en Arne Slot. Volgens de aanvoerder van Liverpool is er niet veel veranderd sinds de komst van de Nederlander, maar de 22-jarige middenvelder heeft daar een andere mening over.

Met het vertrek van Klopp bij Liverpool kwam er een einde aan een tijdperk. De Duitser wist met the Reds de nodige prijzen te winnen, met als hoogtepunt de Champions League van 2018/19 en de Premier League van 2019/20.

Onder leiding van Slot is Liverpool goed uit de startblokken geschoten met achttien punten uit zeven wedstrijden. De Nederlander hanteert een andere, meer op balbezit gerichte, speelwijze dan zijn voorganger.

Een speler die profiteert van de trainerswissel is Gravenberch. Gevraagd naar de verschillen tussen beide trainers geeft hij tegenover de clubkanalen van Liverpool aan: “We doen andere oefeningen dit seizoen. Klopp had bepaalde oefeningen en Slot doet graag zijn eigen oefeningen. Daarnaast spelen we nu minder direct en gaan we meer uit van balbezit en controle.”

Van Dijk is tevreden over de resultaten tot nu toe sinds de komst van Slot. “Om te beginnen denk ik dat iedereen blij kan zijn met waar we nu staan met de resultaten”, vertelt de 33-jarige verdediger in gesprek met de kanalen van de Premier League. “Sommige wedstrijden waren niet zo goed als we zouden willen, maar we hebben toch een resultaat behaald.”

Hij is het echter niet eens met Gravenberch over de verschillen tussen Klopp en Slot. “Het gaat een lang seizoen worden, we hebben nog zoveel wedstrijden te gaan en spelers moeten wennen aan de eisen van de nieuwe coach. Maar wat betreft tactische veranderingen of iets dergelijks zijn er geen grote veranderingen geweest, dat vind ik niet.”

Liverpool is momenteel koploper in de Premier League. Na de interlandbreak wachten loodzware weken met wedstrijden tegen achtereenvolgens Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Brighton & Hove Albion, Bayer Leverkusen en Aston Villa.