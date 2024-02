‘Goednieuwsshow’ bij PSV: Bosz ziet ziekenboeg plots leegstromen

De ziekenboeg bij PSV stroomt leeg, zo heeft Peter Bosz vrijdag laten weten tijdens de persconferentie. Joey Veerman, Malik Tillman, Jerdy Schouten, Ricardo Pepi en Sergiño Dest zijn allen inzetbaar tegen FC Volendam.

"We staan er goed voor, de meeste geblesseerden zijn terug", zei Bosz tijdens de persconferentie. "Ze hebben allemaal meegetraind en zullen er ook bij zijn dit weekend. Dat ziet er goed uit."

Vooral het herstel van Dest is opmerkelijk. Clubwatcher Rik Elfrink schreef eerder deze week in het Eindhovens Dagblad nog dat de verdediger het duel met Volendam hoogstwaarschijnlijk zou missen.

Veerman kan meteen weer rekenen op een basisplaats. "Als Joey fit is, dan gaat hij spelen. En hij is fit", aldus Bosz. De middenvelder gaat het opnemen tegen zijn oude liefde.

Veerman doorliep de jeugdopleiding van Volendam en beleefde er zijn doorbraak in het betaalde voetbal. In 2019 leverde hem dat een transfer naar sc Heerenveen op. Tweeënhalf jaar later verhuisde hij naar PSV.

Voor Guus Til en Noa Lang komt het duel met Volendam nog te vroeg. Laatstgenoemde kwakkelt al het hele seizoen met blessureleed en komt voorlopig niet in actie. Armel Bella-Kotchap doet vrijdagavond mee met Jong PSV.

Bella-Kotchap maakte dinsdag zijn rentree in een oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp, toen hij een halfuur meedeed. Met Jong PSV neemt hij het vrijdagavond op tegen FC Emmen (20:00 uur).

