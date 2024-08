Godts begrijpt helemaal niets van besluit Nijhuis bij Ajax - sc Heerenveen

Mika Godts kijkt enorm op van het besluit van Bas Nijhuis om de rode kaart voor Pawel Bochniewicz na een VAR-moment weer in te trekken. De linksbuiten van Ajax is van mening dat de verdediger van sc Heerenveen wel degelijk weggestuurd had moeten worden. "Het is gewoon rood", aldus Godts bij ESPN.

Ajax leek er vroeg in de wedstrijd vandoor te zijn. Een uiterste tackle van Bochniewicz voorkwam de doorbraak van Godts, die samen met Chuba Akpom op het doel van Heerenveen af dreigde te stormen.

Nijhuis floot direct voor een overtreding en toonde een rode kaart aan Bochniewicz. Het was een discutabel besluit, want de verdediger van Heerenveen bleek in de herhaling wel degelijk minimaal deels de bal te hebben gespeeld. Jeroen Manschot, de VAR van dienst, riep Nijhuis naar de kant om de beelden te bekijken. Daarna kreeg Bochniewicz geel in plaats van rood.

"Ik denk dat ik de bal speelde", aldus Godts. "Het is gewoon een rode kaart. Ja, natuurlijk. Het is óf rood, óf niks. Ik denk dat hij geel geeft omdat de bal naar buiten gaat en niet naar binnen. Ik speelde hem zelf naar buiten. Als ik hem naar binnen meeneem, dan denk ik dat het rood was geweest."

Verslaggever Cristian Willaert is erg verbaasd over het antwoord van Godts en vraagt waarom de Ajacied de bal dan niet naar binnen meenam. "Dat weet ik ook niet", lacht Godts.

Godts is tevreden met de 1-0 zege op Heerenveen, die tot stand kwam dankzij een goal van Kristian Hlynsson. "Ik denk dat dit ons vertrouwen kan geven. Nu kan de focus op donderdag. We hebben heel veel wedstrijden in korte tijd nu."

Francesco Farioli voerde liefst zes wijzigingen door in zijn opstelling van Ajax. Godts stond voor het eerst dit seizoen in de basis. "Iedereen wil spelen. Ik denk dat we iedereen nodig hebben in de selectie. Vandaag is gebleken dat iedereen klaar is."