Go Ahead roept fans op om nog niet stil te staan bij overlijden Kees Vierhouten

Go Ahead Eagles neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League in eigen huis op tegen SK Brann. Het is voor de Deventenaren het eerste duel van het nieuwe seizoen én het eerste duel sinds het overlijden van Kees Vierhouten.

Vierhouten overleed vorige maand plotseling op 51-jarige leeftijd. Het overlijden van de grootaandeelhouder maakte veel indruk, fans trokken massaal naar de Adelaarshorst om hun steun te betuigen. Go Ahead komt daags voor het treffen met Brann met een oproep.

?? Het verzoek vanuit Go Ahead Eagles en de familie Vierhouten (zij zijn niet aanwezig) om donderdag ???????? stil te staan bij het overlijden van Kees Vierhouten. We zullen hierbij stilstaan tijdens de eerste competitiewedstrijd op 11 augustus. Meer info op onze site. pic.twitter.com/jezDOq0jdn — Go Ahead Eagles ?? (@GAEagles) July 24, 2024

"Het verzoek vanuit Go Ahead Eagles en de familie Vierhouten (zij zijn niet aanwezig) om donderdag niet stil te staan bij het overlijden van Kees Vierhouten", communiceert de club via sociale media.

Op 11 augustus, wanneer Go Ahead Eagles aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begint met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, zal worden stilgestaan bij het overlijden van Vierhouten. Voorafgaand aan dat duel wordt een minuut stilte in acht genomen. De familie van Vierhouten is daar ook bij aanwezig.

De grootaandeelhouder van de Deventer club was multimiljonair en verdiende een groot deel van zijn vermogen in het bedrijfsleven. Zo was hij onder meer eigenaar van de Vierhouten Groep in Ermelo.

In 2019 kocht Vierhouten zich in bij Go Ahead Eagles. Daardoor bezat de ondernemer op dat moment dertig procent van de aandelen van Go Ahead Eagles.

Jumper, een van zijn bedrijven, werd de hoofdsponsor in Deventer. In 2022 werd Vierhouten de grote baas bij Go Ahead Eagles, toen hij de aandelen van Ajax-frontman Alex Kroes overnam.

Go Ahead speelt donderdagavond om 18:30 uur thuis tegen SK Brann en reist een week later af naar Noorwegen voor de return. Mocht de ploeg zich plaatsen voor de derde voorronde, dan treft het Valur (IJsland) of St Mirren (Schotland).

