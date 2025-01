Go Ahead Eagles heeft zich woensdag tegen koste van FC Twente geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Deventenaren bogen in de eigen Adelaarshorst een 0-1 achterstand om in een knappe zege: 3-1. Na de openingstreffer van Sem Steijn zorgden Oliver Edvardsen, Mats Deijl en Mathis Suray na rust voor de ommekeer.

Van een 'B-elftal' wilde geen van beide trainers weten. Bij Go Ahead keerde Luca Plogmann terug onder de lat, nadat hij afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard nog werd gepasseerd. Verder had trainer Paul Simonis geen verrassingen in petto. Aan de kant van Twente ontbreekt Sam Lammers nog altijd, waardoor Ricky van Wolfswinkel de aanvalsleider was. Youri Regeer kreeg tegen Willem II een tik en was er niet bij. Mathias Kjølø was zijn vervanger. Bas Kuipers, ex-Go Ahead, begon op de bank.

Aan vermaak in de eerste helft was er absoluut geen gebrek in de Adelaarshorst, waar Twente de betere ploeg was in de openingsfase. De Tukkers zetten goed druk en kwamen in de persoon van Steijn ook bijna op voorsprong. De aanvallende middenvelder creëerde wat ruimte voor zichzelf en schoot vanaf randje zestien en via de vingertoppen van Plogmann tegen de paal.

Go Ahead kwam langzaam maar beter in de wedstrijd, al moest het wel een kopkans van Steijn toestaan. De Eredivisie-topscorer had het vizier niet op scherp staan en kopte over. Rond het half uur kwam ook Enric Llansana tot een kopbal, maar Lars Unnerstall keerde de inzet van de Go Ahead-middenvelder met zijn hoofd. Go Ahead meldde zich geregeld rondom de zestien van Twente, dat desondanks vrij eenvoudig standhield.

Vlak nadat Michel Vlap zijn schot door een Go Ahead-verdediger tot hoekschop zag worden verwerkt, was het enkele minuten later voor rust alsnog raak. Een hoekschop leek niets op te leveren, maar uit de kluts kwam de bal perfect voor de voeten van Steijn terecht. De Hagenaar zette zijn rechtervoet tegen de bal en zag zijn inzet tegen de touwen slaan: 0-1.

Na rust viel het niveau van Twente vrij ver terug, terwijl Go Ahead steeds beter in de wedstrijd kwam. Het leidde na een uur spelen tot de gelijkmaker voor Go Ahead. Een hoekschop van Llansana belandde op het hoofd van Oliver Edvardsen, die net hard genoeg kopte. Daan Rots kopte de bal weg, maar deed dit achter de doellijn: 1-1.

De gelijkmaker gaf de thuisploeg nog meer vertrouwen, al speelde het spel zich voornamelijk op het middenveld af. Toen de wedstrijd langzaam maar zeker op een verlenging afstevende, sloeg Go Ahead alsnog toe. Deijl kopte een voorzet binnen en zorgde er zo voor dat het bekersprookje van de Eagles in leven blijft. Suray maakte er diep in blessuretijd ook nog 3-1 van na klungelig uitverdedigen bij Twente.