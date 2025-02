Go Ahead Eagles realiseert superstunt tegen PSV en plaatst zich voor bekerfinale

Go Ahead Eagles heeft zich woensdagavond zeer verrassend geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Paul Simonis verraste PSV door in de eerste helft via doelpunten van Gerrit Nauber en Victor Edvardsen een dubbele voorsprong te nemen. PSV kwam na rust via een discutabele penalty van Ivan Perisic terug tot 1-2, maar daar bleef het bij in het Philips Stadion. De bekerfinale wordt zondag 21 april gespeeld in De Kuip; Go Ahead treft daarin Heracles Almelo of AZ.

PSV moest het stellen zonder de geblesseerde Mauro Júnior, die achterin vervangen werd door Tyrell Malacia. Johan Bakayoko kreeg de voorkeur boven Noa Lang, maar moest zijn plek na rust weer afstaan aan laatstgenoemde. Bij Go Ahead raakte sterspeler Jakob Breum geblesseerd tegen Ajax (2-0 verlies). Milan Smit kwam voor de aanvallende middenvelder in het elftal.

Go Ahead kwam vol bravoure uit de startblokken. Al in de zesde minuut had Victor Edvardsen kunnen scoren, maar de spits schoot van dichtbij naast.

Het spel golfde op en neer in de openingsfase, maar het waren de bezoekers die genadeloos toesloegen met doelpunten in minuut 25 en 27. Eerst kopte Gerrit Nauber bij de tweede paal in alle vrijheid een hoekschop binnen: 0-1.

PSV zocht direct het tegendoelpunt vol de aanval, maar gaf daarbij gigantische ruimte weg. Go Ahead profiteerde daar optimaal van via een vlijmscherpe counter. Edvardsen sprintte Joey Veerman en Olivier Boscagli eruit en tikte een lage voorzet van Victor Antman binnen: 0-2.

Na ruim een half uur spelen dacht PSV de aansluitingstreffer te maken, maar de intikker van Ryan Flamingo werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Bosz greep in de rust hard met een dubbele wissel. PSV heropende in de tweede helft de jacht op een doelpunt en kreeg in de 57ste minuut een penalty, toen een kopbal van Luuk de Jong via de schouder van Nauber op diens arm kwam.

Opmerkelijk genoeg ging niet De Jong, de vaste penaltynemer, achter de bal staan, maar mocht Perisic nemen. De Kroaat schoot de bal door het midden binnen: 1-2. Go Ahead gaf in de fase daarna weinig kansen weg aan PSV, maar in de 82ste minuut volgde toch een enorme mogelijkheid. Saibari dacht de bal van heel dichtbij binnen te schieten. Doelman Jari de Busser was al geklopt, maar Nauber schoot zijn keeper op de doellijn te hulp.

PSV voerde de druk op en stuurde in blessuretijd zelfs Joël Drommel mee naar voren. De bekerkeeper van PSV kreeg de bal bij een hoekschop ook op het hoofd, maar zag zijn poging naast eindigen.