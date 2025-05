Bogarde kent geen enkele twijfel over wie Farioli bij Ajax moet opvolgen

Ajax is druk bezig met de opvolging van Francesco Farioli, die maandag zijn vertrek aankondigde. Erik ten Hag lijkt onhaalbaar, maar Paul Simonis (Go Ahead Eagles) en Michael Reiziger (Jong Oranje) zijn volgens diverse media wél serieuze kandidaten in de Johan Cruijff ArenA.

Winston Bogarde loodste Jong Ajax samen met Reiziger in 2018 naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De oud-verdediger heeft zijn voormalige collega hoog zitten.

''Michael is rustig, maar kan ook hard zijn als het moet'', schetst Bogarde bij ESPN een beeld van Reiziger. ''Bij Jong Ajax hadden we natuurlijk een jonge groep, dus dan herkent Michael dat die hardheid wat meer nodig is.''

Volgens Bogarde is het een groot voordeel dat Reiziger Ajax door en door kent. ''Het is natuurlijk een jongen van de club. Hij is tactisch goed en staat voor aanvallend voetbal, Ajax-voetbal. Hij weet hoe dat gespeeld moet worden en dat heeft hij ook laten zien.''

''Hij legt de lat hoog. Hij focust zich veel op het positiespel en wil vanuit daar domineren en kansen creëren. Hij heeft bewezen dat hij een goede trainer is'', schuift Bogarde Reiziger naar voren als mogelijke opvolger van Farioli.

''Ik heb geen enkele twijfels over zijn kwaliteiten. Hij heeft het jarenlang overal goed gedaan. Dit is het moment dat hij er klaar voor is'', zo besluit de opgetogen Bogarde.

Reiziger leek in januari 2023 de tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder te worden. Ajax koos destijds echter voor John Heitinga, tot teleurstelling van Reiziger. De voormalig rechtsback blijft desondanks dromen van het hooftrainerschap bij Ajax.