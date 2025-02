Veel discussie over penalty voor PSV tegen Go Ahead Eagles: terecht of niet?

Er is flink wat discussie ontstaan over de penalty die PSV na een klein uur spelen kreeg tegen Go Ahead Eagles. Gerrit Nauber zou hands hebben gemaakt, waarna Ivan Perisic de toegekende strafschop benutte: 1-2. Op onder meer sociale media vragen fans zich af of die penalty wel terecht was.

Binnen een tijdsbestek van twee minuten maakte Go Ahead woensdag al in de eerste helft de 0-1 én 0-2 in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Na een klein uur spelen kreeg PSV een penalty, die werd benut door Perisic: 1-2.

Die penalty had scheidsrechter Dennis Higler toegekend nadat Nauber hands zou hebben gemaakt na een kopbal van Luuk de Jong. In de herhaling lijkt het er echter op dat de bal eerst tegen Naubers lichaam aankomt, en dan pas tegen zijn arm.

Derhalve protesteerde Nauber ook, en ESPN-commentator Leo Oldenburger kon dat wel begrijpen. “Nou, ik denk dat hij (Nauber, red.) op zich een punt heeft. In eerste instantie komt de bal echt tegen z’n schouder aan. Daarin heeft Nauber een punt. Maar komt de bal daarna nog tegen z’n arm?”

VAR Jeroen Manschot besloot de penalty te laten staan, waarna Perisic dus de 1-2 maakte. Op X zijn er echter flink wat kijkers die de beslissing van de arbitrage niet begrijpen.

“Wat moet je met een VAR die de spelregels niet kent? Voetbal gaat ten onder aan het slecht hanteren van de spelregels”, zegt er eentje. “Penalty? Eerst schouder en via een ander lichaamsdeel tegen de arm is toch geen hands? Hij probeert zelfs de bal te ontwijken - bizar weer die Higler en consorten”, tweet een ander.

Ook onder de post van ESPN van het bewuste moment is er flink wat commotie. “Wat een schandaal van die Higler weer. Schors die malloot gewoon voor een seizoen of 10”, reageert iemand. Een ander zegt: “Zeer zwak van de scheidsrechter, maar ben je anders van hem gewend? Zielig dat ze zo in de wedstrijd moeten worden geholpen.”