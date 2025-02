Go Ahead Eagles krijgt na verlies tegen Ajax heel slecht nieuws over sterspeler Jakob Breum

Go Ahead Eagles moet het langdurig stellen zonder Jakob Breum. De 21-jarige sterspeler heeft zondag tegen Ajax (2-0 verlies) een breuk opgelopen in zijn voet, zo bevestigt hoofdcoach Paul Simonis in de podcast Code Rood Geel.

Het is nog niet duidelijk hoe lang Breum uit de roulatie zal zijn, maar mogelijk is het seizoen voor de aanvallende middenvelder al voorbij.

Breum geldt als een van de revelaties dit seizoen bij Go Ahead. De Deen staat na 28 officiële wedstrijden op 10 doelpunten en 6 assists.

Breum liep de voetblessure op tegen Ajax, maar speelde de wedstrijd wel uit. Onderzoek in het ziekenhuis toonde maandag een breuk aan.

Voor Go Ahead is het wegvallen van Breum een fikse streep door de rekening. De Deventenaren spelen deze week twee keer tegen PSV: woensdag uit in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, zondag thuis in de Eredivisie.

Go Ahead moest het al stellen zonder Søren Tengstedt. De 24-jarige middenvelder liep begin februari eveneens een breuk in de voet op.