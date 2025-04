Paul Bosvelt doet na dit seizoen een stap terug bij Go Ahead Eagles. De voormalig voetballer gaat verder als hoofd scouting. Marc van Hintum volgt hem per 1 juli op als technisch manager bij de bekerwinnaar.

Bosvelt werkte sinds 2018 als technisch manager bij Go Ahead en heeft een belangrijke stem in het samenstellen van de selectie. Met het elftal van dit seizoen wist trainer Paul Simonis de beker te winnen, terwijl Go Ahead daarnaast zevende staat in de Eredivisie.

“Een halfjaar geleden heb ik bij de club aangegeven dat ik graag een stapje terug wil doen”, vertelt Bosvelt op de officiële kanalen van Go Ahead. “Ik wil wat gas terugnemen. Als technisch manager ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezig. We zijn gaan oriënteren naar een vervanger voor mijn functie, zodat ik meer de focus kan leggen op de scouting.”

Go Ahead bracht verschillende constructies in kaart. “Samen met Jan Willem (van Dop, red.) heb ik verschillende constructies op een rij gezet. Het meest reële is dat iemand mijn huidige functie overneemt en ik me meer kan richten op de scouting. Zo'n vervanger is gevonden met Marc van Hintum.”

De oud-verdediger werkte eerder bij Vitesse en Willem II en is sinds 2021 verbonden aan VVV-Venlo. In Noord-Limburg verzorgt Van Hintum al enige tijd de technische zaken.

Bosvelt blijft actief bij de club uit Deventer als hoofd van de scouting. Hij geeft aan een goede klik te hebben met Van Hintum. “Je zoekt naar een profiel waar je een goed gevoel bij hebt, met Marc had ik dat vanaf het eerste moment. Dat is belangrijk. Hij wil dat ik erg betrokken blijf en dat zal ook gebeuren”, laat het clubicoon van Go Ahead weten.

“Ik voel veel vertrouwen vanuit de club voor deze functie', luidt de eerste reactie van Van Hintum. “Daarnaast vind ik het fijn dat Paul wel verbonden blijft aan de club, want hij heeft een hoop ervaring. De klik is er met hem als persoon.”

Op de vraag waarom hij voor de bekerwinnaar heeft gekozen, geeft Van Hintum aan: “Vanwege de visie en het beleid van de club. Met Jan Willem, Paul en de stakeholders wordt er een gezond financieel beleid gevoerd. Bovendien ga ik werken in een platte organisatie, waar de lijnen kort zijn. Dat vind ik prettig.”