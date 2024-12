Go Ahead Eagles in gelijk gesteld: Enric Llansana vrijgesproken na rode kaart tegen FC Utrecht

Enric Llansana is door de tuchtcommissie vrijgesproken voor zijn rode kaart tegen FC Utrecht (3-3) van zondagmiddag. De 23-jarige middenvelder van Go Ahead Eagles hoeft zodoende geen schorsing uit te zitten en is gewoon inzetbaar tijdens het bekerduel met Sparta Rotterdam van woensdagavond.

Llansana opende tegen FC Utrecht met een geweldig afstandsschot de score, maar moest vier minuten later het veld verlaten na een tackle op Paxten Aaronson. Scheidsrechter Sander van Eijk trok direct een rode kaart.

Kowet moest daardoor bijna de volledige wedstrijd met tien man spelen. De ploeg van trainer Paul Simonis kwam nog op een 1-3 voorsprong, maar zag FC Utrecht in de 97ste minuut op gelijke hoogte komen: 3-3.

De aanklager betaald voetbal wilde Llansana voor een wedstrijd schorsen, maar daar ging Go Ahead Eagles niet mee akkoord. Maandagavond diende de zaak voor de tuchtcommissie, die de club uit Deventer dus in het gelijk heeft gesteld.

“Op basis van de tv-beelden acht de tuchtcommissie het onvoldoende waarschijnlijk dat de speler van FC Utrecht na het ingrijpen van Llansana de bal in zijn bezit zou kunnen houden. Hierdoor is volgens de tuchtcommissie met onvoldoende zekerheid vast te stellen dat sprake is geweest van het ontnemen van een duidelijke scoringskans”, luidt de verklaring.

Kritiek op arbitrage

De rode kaart van Llansana was niet de enige beslissing van Van Eijk waar Go Ahead Eagles het zondag niet mee eens was. Ook het aantal minuten extra dat de scheidsrechter erbij trok deed de wenkbrauwen doen fronzen in Deventer. Utrecht maakte de gelijkmaker in minuut 97.

Technisch directeur Paul Bosvelt meldde zich kort na de wedstrijd met een middelvinger op Instagram. "Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag. Allereerst een belachelijke rode kaart. Vijf minuten extra tijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechtersbende, jullie maken het voetbal kapot!"