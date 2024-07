Go Ahead & Ajax kennen mogelijke opponenten in derde voorronde Conference League

Go Ahead Eagles en Ajax kennen mogelijke tegenstanders in derde voorronde Conference League

Als Go Ahead Eagles erin slaagt om in de tweede voorronde van de Conference League af te rekenen met het Noorse SK Brann, dan staat in de volgende ronde een tweeluik met Valur of St Mirren op het programma. Dat heeft de loting maandagmiddag uitgewezen. Als Ajax verliest van FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League, nemen de Amsterdammers het in de derde voorronde van de Conference League op tegen de winnaar van NK Maribor - Universitatea Craiova.

Go Ahead won afgelopen Eredivisie-seizoen de play-offs om Europees voetbal, waardoor het zich plaatste voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin is Brann de tegenstander. Komende donderdag begint Go Ahead met een thuisduel, een week later volgt de return in Noorwegen.

Mocht het lukken om over twee wedstrijden te winnen van Brann, dan plaatst de ploeg van trainer Paul Simonis zich voor de derde voorronde van de Conference League. Daarin zal de winnaar van het duel tussen Valur (IJsland) en St Mirren (Schotland) de tegenstander zijn. Die wedstrijden zullen worden afgewerkt op donderdag 8 en 15 augustus. Bij Valur staan onder meer Gylfi Sigurdsson en voormalig AZ'er Aron Jóhannsson onder contract

Daarna volgen voor Go Ahead mogelijk ook nog de play-offs van dat toernooi. Die vinden plaats op donderdag 22 en 29 augustus.

Als de club uit Deventer echter wordt uitgeschakeld in de tweede voorronde, derde voorronde of de play-offs van de Conference League, dan is het Europese avontuur meteen ten einde.

Ajax

Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen FK Vojvodina, deze en volgende week. Plaatst het zich voor de volgende ronde, dan nemen de Amsterdammers het op tegen de winnaar van Panathinaikos - FK Botev Plovdiv.

Als Ajax echter wordt uitgeschakeld door Vojvodina, dan gaat het verder in de derde voorronde van de Conference League. De tegenstander in dat geval wordt de winnaar van NK Maribor (Slovenië) - Universitatea Craiova (Roemenië). Ook die duels zullen plaatsvinden op donderdag 8 en 15 augustus.

