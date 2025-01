Givairo Read stond op het punt te tekenen bij FC Volendam: ‘Hij heeft mij toen overgehaald’

Givairo Read kent dit seizoen zijn absolute doorbraak bij Feyenoord. Het had weinig gescheeld of de jonge rechtsback had een contract getekend bij FC Volendam. Het gesprek met een Feyenoord-legende veranderde zijn leven, zo laat hij weten in een interview met Voetbal International.

Read werd op elfjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Volendam. In het vissersdorp maakte hij een stormachtige ontwikkeling door en mocht hij vanaf zijn vijftiende al meetrainen met het eerste elftal.

Als jeugdinternational van Oranje Onder 17 werd hij gescout door Feyenoord. “Ik speelde samen in Onder-17 met Shaqueel van Persie, de zoon van Robin, tegen Engeland Onder-17. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mezelf ook wel goed vond in die wedstrijd. Het was zo’n dag waarop alles lukte”, begint Read.

“Ik had geluk dat Robin een rechtsback zocht voor zijn elftal, Feyenoord Onder-18. Hij zei na afloop dat-ie me vond opvallen en niet veel later nam de club contact op met mijn zaakwaarnemer”, aldus de verdediger.

Toch stond de rechtspoot niet gelijk te trappelen om de overstap naar Rotterdam te maken. “Ik was zelf ook al in gesprek met Volendam. Sterker nog, het contract daar lag klaar en ik had al min of meer besloten dat ik zou blijven. Maar luisteren kan nooit kwaad, dacht ik, dus ik ben met Robin gaan praten. Hij heeft me toen overgehaald.”

Read ontwikkelde zich onder Van Persie goed en mocht al snel aansluiten bij het eerste elftal. Hij bewaart positieve herinneringen aan Arne Slot en Sipke Hulshof. “‘Dankzij zijn trainingen wist ik me snel te ontwikkelen en hij heeft me altijd het gevoel gegeven dat ik er écht bij hoorde. Dat hij nu zo presteert bij Liverpool, vind ik mooi en het verbaast me niks, maar het leukste vind ik als ik Sipke Hulshoff zie zitten naast Slot.”

“Hij is net zo belangrijk voor me geweest en heeft, denk ik, ook een belangrijke rol gespeeld in mijn selectie voor het eerste”, stelt Read. “Als ik ’m dan langs de lijn zie lopen tijdens zo’n grote wedstrijd in de Premier League, richting de vierde man, of zo, moet ik lachen. Dan denk ik: nog niet zo lang geleden speelden we samen uit bij Katwijk.’”