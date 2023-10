Giroud moet op doel na bizarre charge Maignan en verricht cruciale ingreep

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:23

AC Milan heeft zich ternauwernood weten te verzekeren van de koppositie in de Serie A. I Rossoneri sloegen in Genoa pas in minuut 87 toe via invaller Christian Pulisic: 0-1. Diep in blessuretijd kreeg doelman Mike Maignan rood na een bizarre charge met zijn knie vooruit. Omdat Milan al zijn wissels had verbruikt moest Olivier Giroud op doel. Hij zag een vrije trap tegen de lat boven hem uiteenspatten en had in minuut 104 een cruciale ingreep in huis door de bal net op tijd voor de voeten van George Puscas weg te plukken.

Aan de kant van Genoa kreeg Ridgeciano Haps een basisplaats van trainer Alberto Gilardino. Tegenvaller voor de oefenmeester was de afwezigheid van de geblesseerden Kevin Strootman en Mateo Retegui. Voormalig Eredivisionisten Morten Thorsby en Albert Gudmundsson stonden net als Haps aan de aftrap. Bij Milan was Tijjani Reijnders andermaal verzekerd van een plek bij de eerste elf. De voorhoede bestond uit Noah Okafor, Samuel Chukwueze en spits Luka Jovic. Onder meer Rafael Leão, Giroud en Pulisic moesten plaatsnemen op de bank, maar zouden wel invallen én hun stempel drukken.

De eerste mogelijkheid was voor Okafor. Zijn aanname in kansrijke positie liet echter te wensen over, waardoor Genoa-goalie Josep Martínez kon ingrijpen. Genoa-rechtsback Johan Vásquez claimde niet veel later een strafschop na een vermeende overtreding van Alessandro Florenzi. De protesten bij de thuisploeg waren echter tevergeefs.

Florenzi zorgde even later opnieuw voor gevaar, al was het dit keer in de positieve zin van het woord. Het schot van de rechtsback bleek echter geen probleem voor Martínez. Ook Reijnders liet zich zien. De Oranje-international moest ook zijn meerdere erkennen in Martínez, al had een eventuele treffer nooit geteld wegens buitenspel van Yunus Musah. Genoa loerde vooral op de counter, maar ondanks enkele dreigende momenten leverde dat niet veel op.

Ook na rust was Milan de dreigendere ploeg, al speelden i Rossoneri verre van geweldig. Wel besloot Pioli om Leão, Pulisic en later ook Giroud te brengen. Leão werd snel na zijn entree gevaarlijk. Florenzi gaf voor bij de tweede paal en Leão kwam tot een kopbal. De Portugees zag zijn poging via de grond knap gered worden door Martínez.

Met nog een kwartier te gaan kwam Genoa bijna plots op voorsprong. Een poging van Radu Dragusin leek via de billen van Reijnders in de verre hoek te vallen, ware het niet dat Maignan een uitstekende redding in huis had. Ogenblikken later kreeg ook invaller Caleb Ekuban een kans voor de thuisploeg. De Ghanees zag zijn kopbal over gaan.

Pulisic bleek uiteindelijk het goudhaantje voor Milan. De Amerikaan nam een voorzet van Musah aan met rechts, draaide om zijn as en rondde met links fraai af: 0-1. Genoa moest plots vol in de aanval. Maignan kreeg diep in blessuretijd de schijnwerpers op zich gericht. De Fransman sprong met zijn hooggeheven knie vol tegen Ekuban. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Marco Piccinini om Maignan met direct rood van het veld te sturen.

Giroud moest op doel, omdat Pioli al zijn wisselmogelijkheden had opgemaakt. Giroud zag de vrije trap van Gudmundsson, die resteerde na de rode kaart van Maignan, via de Milan-muur tegen de lat belanden. Genoa-goalie Martínez, die mee naar voren ging in een poging om een 'Provedelletje' te bewerkstelligen, kreeg zijn tweede kaart na een harde charge. Met tien tegen tien vertolkte Giroud diep in blessuretijd een heldenrol door de bal nét op tijd voor de voeten van Puscas weg te plukken. Na het laatste fluitsignaal stond de Fransman in het middelpunt van de feestvreugde.

