Girona neemt koppositie in LaLiga met overtuiging weer over van Real Madrid

Girona heeft maandag de koppositie in LaLiga weer in handen genomen. Met Daley Blind opnieuw in de basis wonnen de Catalanen zonder al te veel problemen van Alavés, waardoor Real Madrid werd ingehaald op de ranglijst.

Artem Dovbyk deed met twee doelpunten andermaal van zich spreken. De Oekraïense spits werd afgelopen zomer overgenomen van Dnipro-1 en staat na zestien optredens in LaLiga al op tien doelpunten. Op de topscorerslijst van dit seizoen hoeft de spits alleen Jude Bellingham voor zich te dulden. De middenvelder van Real Madrid, die al het hele jaar in bloedvorm is, staat al op dertien goals.

Artem Dovbyk krijgt de bal er al koppend in voor Girona en zet zijn ploeg op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaAlavés pic.twitter.com/iyc2Z8e7gO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2023

Naast Blind begon ook voormalig PSV'er Sávio in de basis bij Girona. Dovbyk kon al in de 23ste minuut eenvoudig een rebound binnenkoppen, nadat een schot van Yan Couto half gepareerd was: 1-0. Vlak voor rust maakte Portu er 2-0 van. De aanvallende middenvelder schoot van een met er of dertien beheerst binnen.

Yan Couto vormde op de rechterflank bij Girona een plaag voor de defensie van Álaves. De Portugese vleugelspeler versierde een kwartier na rust een penalty, die door Dovbyk werd binnengeschoten: 3-0.

Girona kan over drie dagen met een overwinning op bezoek bij Real Betis het winterkampioenschap in LaLiga grijpen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Girona 17 14 2 1 21 44 2 Real Madrid 17 13 3 1 27 42 3 Barcelona 17 10 5 2 12 35 4 Atlético Madrid 16 11 1 4 16 34 5 Athletic Club 17 9 5 3 14 32 6 Real Sociedad 17 8 6 3 11 30 7 Real Betis 17 6 9 2 2 27 8 Getafe 17 6 7 4 1 25 9 Las Palmas 17 7 4 6 1 25 10 Valencia 17 5 5 7 -4 20 11 Rayo Vallecano 17 4 8 5 -7 20 12 Osasuna 17 5 4 8 -7 19 13 Alavés 17 4 4 9 -9 16 14 Villarreal 17 4 4 9 -10 16 15 Real Mallorca 17 2 9 6 -6 15 16 Cádiz 17 2 8 7 -10 14 17 Sevilla 16 2 7 7 -4 13 18 Celta de Vigo 17 2 7 8 -9 13 19 Granada 17 1 5 11 -17 8 20 Almería 17 0 5 12 -22 5

