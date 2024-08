‘Giovanni van Bronckhorst wil Ajax van eerste banneling af helpen’

Giovanni van Bronckhorst is bij de zoektocht naar een nieuwe vleugelverdediger voor Besiktas uitgekomen bij twee bekende namen. Zowel Rick Karsdorp als Borna Sosa staan op het wensenlijstje van de nummer zes van het afgelopen seizoen in Turkije.

Sporx weet te melden dat de onderhandelingen met Karsdorp zich in de 'afrondende fase' bevinden. De Nederlander zou al in gesprek zijn met Besiktas en staat op het punt om een vlucht te pakken vanuit Rome.

De transferwaarde van Karsdorp wordt door Transfermarkt geschat op vijf miljoen euro. Clubs hoeven echter niet met een geldbedrag over de brug te komen, daar Roma de vleugelverdediger een transfervrije status verleent.

Karsdorp sluit zijn Italiaanse periode af met 157 wedstrijden in het shirt van Roma. Daarin scoorde hij een keer en verzorgde de rechtsback zestien assists. In 2022 veroverde Karsdorp de Conference League door in de finale met 1-0 te winnen van Feyenoord.

Iemand waarvoor wel een transfersom betaald dient te worden is Sosa. De Kroatische linksback mag vertrekken bij Ajax, daar nieuwbakken trainer Francesco Farioli heeft aangegeven hem niet nodig te hebben.

Sosa is verbannen bij de A-selectie van Ajax en vervolgt zijn loopbaan het liefst in Italië of Spanje, zo weet Voetbal International te melden. Hij heeft er nu dus echter ook een optie bij in Turkije.

Zoals bekend staan Ajax en Sosa ervoor open om de wegen deze zomer te scheiden. De 21-voudig Kroatisch international werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, maar wist niet te overtuigen.