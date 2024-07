Turkse media weten het zeker: ‘Giovanni van Bronckhorst gaat Ajax verlossen van grootverdiener’

Steven Berghuis wil Ajax verlaten voor Besiktas, zo melden diverse Turkse media. Sommigen spreken zelfs al over een persoonlijk akkoord tussen de Turkse topclub en 32-jarige linkspoot. Berghuis, die in Amsterdam nog maar een jaar vastligt, werd afgelopen winter al meermaals gelinkt aan Besiktas.

Destijds werd al gezegd dat een nieuwe zomerse toenaderingspoging in de pijplijn ligt. Volgens de Turkse berichtgeving is Ajax in onderhandeling met Besiktas, terwijl Berghuis zelf zijn jawoord al zou hebben gegeven. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 6 miljoen euro.

Berghuis zit aangesloten bij Players United Management (PUM) en heeft daarmee dezelfde belangenbehartigers als Giovanni van Bronckhorst, de kersverse trainer van Besiktas. De twee zijn zeker geen onbekenden van elkaar. Berghuis werd onder Van Bronckhorst landskampioen met Feyenoord.

In totaal speelde Berghuis maar liefst 120 officiële wedstrijden onder Van Bronckhorst bij Feyenoord. De 46-voudig international van Oranje was daarin goed voor 44 doelpunten en 37 assists. Berghuis en Van Bronckhorst legden in hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord niet alleen beslag op de landstitel, maar ook op de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Een vertrek van Berghuis zou behoorlijk wat ruimte maken in het salarishuis van Ajax, waar de aanvallende middenvelder annex buitenspeler een absolute grootverdiener is. Berghuis ondertekende zijn contract in een ander tijdperk en zou op jaarbasis zo’n 4 miljoen euro opstrijken in de Johan Cruijff ArenA.

Indien Berghuis daadwerkelijk naar Istanbul vertrekt, zal hij met gemengde gevoelens terugkijken op zijn dienstverband bij Ajax. De Amsterdammers zorgden in de zomer van 2021 voor spektakel door de afkoopsom in zijn contract bij aartsrivaal Feyenoord af te tikken: ongeveer 6,5 miljoen euro.

In zijn eerste jaar met Ajax werd Berghuis nog landskampioen. Daarna kwam hij erachter dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Waar Feyenoord onder leiding van Arne Slot opklom uit een diep dal, begeeft Ajax zich inmiddels al twee jaar in een sportieve malaise. In de 117 wedstrijden die Berghuis namens Ajax speelde was hij goed voor 31 doelpunten en 35 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!