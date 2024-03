Gijs Smal kan naast Feyenoord naar zeker nÃ³g twee clubs uit de Champions League

Gijs Smal kan naast Feyenoord naar zeker n贸g twee clubs uit de Champions League

Feyenoord krijgt van meerdere clubs concurrentie in de strijd om de handtekening van Gijs Smal. Woensdag maakte 1908.nl al bekend dat Feyenoord volop in de race is om de linksback van FC Twente vast te leggen, en donderdag voegt het medium aan de berichtgeving toe dat enkele clubs uit Frankrijk, Belgi毛, Schotland en Denemarken eveneens ge茂nteresseerd zijn in de diensten van de 26-jarige vleugelverdediger.

Smal loopt komende zomer uit zijn contract bij FC Twente en is inmiddels vrij om te onderhandelen met andere clubs over een vervolgstap in zijn carri猫re. Niet alleen Feyenoord wil Smal graag inlijven, want ook KAA Gent, FC Kopenhagen, RC Lens, Rangers en Celtic toonden al belangstelling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

RC Lens en FC Kopenhagen kwamen in het huidige seizoen, net als Feyenoord, uit in de Champions League. Volgens de berichtgeving hebben de Rotterdammers zich als laatst bij het lijstje ge茂nteresseerden in Smal gevoegd.

Duidelijk is dat Feyenoord reeds een aanbod heeft neergelegd bij Smal. Laatstgenoemde is zelf overigens nog niet overtuigd en stelt een beslissing over zijn toekomst vooralsnog uit. Het lijkt er wel op dat het Feyenoord tot dusver de beste aanbieding op tafel legde, meldt 1908.nl.

Wat Feyenoord, gezien de concurrentie, precies van plan is met Smal, is onduidelijk. Naast Quilindschy Hartman beschikt trainer Arne Slot namelijk ook nog over Marcos L贸pez op de linksbackpositie. Wel wordt gemeld dat de eventuele komst van Smal 鈥榖reed gedragen鈥 wordt binnen Feyenoord.

Smal belandde in 2012 in de jeugdopleiding van FC Volendam. In het oranje shirt kwam de linksback tot zeventig duels, waarin hij viermaal trefzeker was en zestien assists leverde. In de zomer van 2020 maakte Smal de transfervrije overstap naar FC Twente.

Bij de Tukkers is Smal uitgegroeid tot een vaste basiskracht. Hij miste ondanks de concurrentie van Anass Salah-Eddine geen wedstrijd, al kwam hij in het huidige seizoen pas tot een assist in zestien Eredivisie-wedstrijden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties