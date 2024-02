‘Gigantisch salaris moet Man United-speler overtuigen Ten Hag achter te laten’

Raphaël Varane heeft een contractaanbieding van Al-Nassr op zak, zo schrijft de Daily Mail dinsdag. De verdediger beschikt bij Manchester United over een aflopend contract en kan daardoor na dit seizoen transfervrij vertrekken. Mocht het van een transfer naar Al-Nassr komen, wordt Varane in Saudi-Arabië herenigd met voormalig teamgenoot Cristiano Ronaldo.

De Fransman is onder Erik ten Hag niet langer verzekerd van een basisplek in Manchester. De Nederlandse trainer geeft met regelmaat de voorkeur aan Lisandro Martínez, Harry Maguire en Victor Lindelöf.

Om die reden, en vanwege het feit dat Varane door blessures niet altijd beschikbaar is geweest, kwam de dertigjarige mandekker dit seizoen tot pas veertien Premier League-optredens, waarvan negen als basisspeler.

Het gebrek aan zekerheid op speeltijd baart Varane zorgen en dus bestaat de kans dat hij zijn contract niet verlengt. In dat geval loopt de 93-voudig international van Frankrijk komende zomer gratis de deur uit.

Mogelijk tekent Varane dan bij Al-Nassr. De club uit de Saudi Pro League is bereid ver te gaan en heeft naar verluidt een contractaanbieding van 50 miljoen pond per jaar gedaan, omgerekend ruim 58 miljoen euro.

Bij Al-Nassr kan Varane herenigd worden met Ronaldo. De twee speelden eerder langere tijd samen bij Real Madrid, waar ze grote successen kenden. Ronaldo trok uiteindelijk in 2018 de deur achter zich dicht in de Spaanse hoofdstad en drie jaar later deed Varane hetzelfde.

Al-Nassr herbergt sinds afgelopen zomer de nodige grote namen uit het Europese topvoetbal. Naast Ronaldo staan onder meer Sadio Mané, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca, Alex Telles en David Ospina onder contract bij de club uit Riyad.

