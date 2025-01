AC Milan blaast de belangstelling voor Santiago Gimenez inderdaad nieuw leven in, zo bevestigt Gianluca Di Marzio in navolging van andere media. De Italiaanse topclub staat op het punt om Álvaro Morata te transfereren naar Galatasaray en heeft een nieuw bod op Feyenoord-spits Gimenez uitgebracht.

Fabrizio Romano en Relevo bevestigden donderdagmiddag dat Milan een nieuw bod heeft neergelegd in De Kuip en dat de onderhandelingen tussen de clubs over Gimenez lopen. Over de hoogte van het bod deden zij geen mededelingen, maar Di Marzio heeft meer informatie.

Milan is nu bereid om dertig miljoen euro te betalen voor Gimenez, plus een doorverkooppercentage. Feyenoord zal naar verwachting niet ondersteboven raken van het nieuwe voorstel. De Rotterdammers zetten naar verluidt in op minimaal veertig miljoen euro.

Wel is het nieuwe bod van Milan beduidend hoger dan het eerste voorstel. Voetbal International onthulde dat de Italiaanse topclub aanvankelijk twintig miljoen euro bood, dat ook nog eens verspreid over vier termijnen betaald zou worden.

Morata zou in de slotfase dus een transfer naar Galatasaray kunnen maken. Dat is opmerkelijk, want de 32-jarige spits is doorgaans eerste keus in Milaan. AC Milan zou Gimenez alleen als vervanger van Morata willen, voegt Di Marzio toe, en dus niet een extra aanvaller aantrekken.

Bij Galatasaray zou Morata terechtkomen bij de koploper van de Süper Lig. Galatasaray heeft met Mauro Icardi en Victor Osimhen al twee spitsen van naam in huis, al ligt Icardi er tot het einde van het seizoen uit met een zware knieblessure.