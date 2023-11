Ghanees international (28) overlijdt na hartaanval op het veld

Zaterdag, 11 november 2023 om 19:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:38

Zeer droevig nieuws uit Albanië. Daar is bekend geworden dat Raphael Dwamena op 28-jarige leeftijd is overleden. De achtvoudig Ghanees international kreeg een hartaanval in het duel tussen KF Egnatia en FK Partizani, waar hij uiteindelijk aan is bezweken. Alle Albanese sportevenementen zijn voorlopig opgeschort.

Het was al bekend dat Dwamena kampte met hartproblemen. In oktober 2017 zette dat een streep door een droomtransfer naar Brighton & Hove Albion.

De artsen adviseerden de aanvaller toen te stoppen met voetballen, maar hij koos ervoor om toch door te gaan en een defibrillator aan te laten brengen. Toch bleek dat niet voldoende.

Dwamena zakte in oktober 2021 al eens in elkaar op het veld. Toen was de situatie echter niet levensbedreigend.

Dwamena vertelde dat het door een schok van zijn hartkastje kwam, wat later door de artsen werd bevestigd. Het advies bleef echter om zijn schoenen aan de wilgen te hangen.

Dwamena wilde niets van stoppen weten en speelde nog voor BSC Old Boys en Egnatia, waar zijn loopbaan zaterdag op tragische wijze ten einde kwam. In de 24ste minuut van het duel met Partizani stortte de linkspoot ter aarde.

Hij werd met spoed naar het het ziekenhuis vervoerd, maar overleed onderweg al. Dat werd kort daarop door het ziekenhuis in kwestie bevestigd.

Dwamena speelde in zijn carrière onder meer voor FC Zürich, Levante en Real Zaragoza. Zijn acht interlands verzamelde hij tussen 2017 en 2018. In zijn eerste van het stel maakte hij direct twee doelpunten. Daar zou het uiteindelijk ook bij blijven.

Waarschuwing: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Ghanaian football player Raphael Dwamena, 28, tragically passed away after collapsing during a match with his team Egnatia Rrogozhinë in Albania.#Albania #footballnews pic.twitter.com/NMt8oUTcIJ — NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) November 11, 2023