Gevallen grootmacht polst Mark van Bommel voor hoofdtrainerschap

Mark van Bommel is in beeld om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij RSC Anderlecht. De Nederlander moet als opvolger dienen van Brian Riemer, die donderdag zijn ontslag kreeg. Het Laatste Nieuws weet dat Van Bommel al gepolst is.

Van Bommel zit sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp FC afgelopen zomer zonder werkgever, maar als het aan Anderlecht ligt komt daar snel verandering in. Paars-Wit gaat maar wat graag aan de haal met de recente landskampioen en bekerwinnaar.

Het eerste contact tussen de entourage van Van Bommel en Anderlecht is inmiddels gelegd. Een gesprek is er nog niet geweest. Het is de vraag of Van Bommel opnieuw staat te springen om een avontuur in de Belgische Pro League.

Van Bommel wist in zijn eerste seizoen als trainer van Royal Antwerp de dubbel te pakken en ging later ook met de Supercup aan de haal. Het was voor het eerst in 66 jaar dat de landstitel kon worden gevierd in Antwerpen.

Een andere naam die hoog op het lijstje staat is Kasper Hjulmand. De 52-jarige coach was in het verleden onder meer bondscoach van Denemarken. Het moet blijken of Anderlecht het opnieuw aandurft om een Deense coach aan het roer te zetten.

Riemer was een jaar en negen maanden in dienst bij Anderlecht. De Deen wordt verweten dat hij niet het maximale uit zijn spelersgroep heeft gehaald. Anderlecht deed afgelopen seizoen tot het laatst mee om de titel, maar eindigde als derde.

Tot de aanstelling van een nieuwe trainer worden de honneurs waargenomen door David Hubert. De 36-jarige oud-middenvelder beëindigde zijn actieve loopbaan bij Paars-Wit en is momenteel eindverantwoordelijke bij de Onder 18.