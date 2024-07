Geschreeuw Ajax-trainer Farioli wordt Taylor soms teveel: ‘Even niet’

Ajax won vrijdagmiddag van de Griekse Conference League-kampioen Olympiacos (1-0). Na afloop vertelt analist Youri Mulder dat het geschreeuw van trainer Francesco Farioli hem opviel. Taylor snapt Mulder en vertelt dat het hem af en toe ook iets teveel wordt. "Op een gegeven moment denk je: even niet.

"Wij stonden even achter de bank", vertelt Mulder bij Ziggo Sport. "Wat ons opviel is dat én Farioli én twee assistenten én nog iemand anders in de dug-out bij een standaardsituatie allemaal hetzelfde gingen schreeuwen. Volgens mij zag ik jou ook een keer kijken, van: het is nu zo'n kippenhok, het wordt een beetje teveel. "Als speler zou ik denken: houd nou even je kop dicht."

Taylor vindt dat de discipline die Farioli erin heeft gebracht goed is. "Ik denk dat het voor ons nu wel even goed is op dit moment. Ik snap wel wat je bedoelt en op een gegeven moment denk je wel: even niet", lacht Taylor, "maar ik denk dat het op dit moment voor ons als ploeg goed is dat we continu scherp gehouden worden."

"Op dit moment denk ik dat het alleen maar goed is, maar wat ik zei: ik begrijp wat je bedoelt." Taylor weet bovendien dat een oefenveld in Wageningen, waar er vrijdag gewonnen werd van Olympiacos, anders is dan een volgepakte Johan Cruijff ArenA. "Dan hoor je het toch minder."

Ajax speelde een goede eerste helft, waarin het eenmaal wist te scoren via Carlos Forbs, en een mindere tweede. Ondanks enkele Griekse kansen wist Ajax de oefenzege naar zich toe te slepen. Het is alweer de vierde oefenzege op rij voor Ajax, dat langzaam maar zeker lijkt te wennen aan de door Farioli geïmplementeerde speelstijl.

Kost de nieuwe speelstijl van trainer Farioli extra energie? ?? 'Ja, maar we hebben ook een zware voorbereiding gehad. We zijn fit', aldus Kenneth Taylor ??#ZiggoSport #AJAOLY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 19, 2024

"Het kost wel veel energie", beaamt Taylor. "Maar we hebben echt wel een zware voorbereiding gehad. Ikzelf merk er niet heel veel van. We zijn denk ik fit met zijn allen. Het kost misschien wel veel energie, maar omdat we ook veel effort erin hebben gestoken, denk ik dat het al met al wel goed is."

Donderdag speelt Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA de eerste voorrondewedstrijd in de Europa League tegen FK Vojvodina. "Uiteraard moet het gaan lukken", is Taylor vol vertrouwen. "We moeten gewoon doorgaan in Europa en dat is zeker ons doel. Daar gaan we sowieso honderd procent voor."

