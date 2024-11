Geschorste scheidsrechter David Coote nog verder in de problemen: FA onderzoekt verdachte gele kaart

De FA heeft een nieuw onderzoek ingesteld naar de Engelse arbiter David Coote, meldt Voetbal International. De Engelsman, die al geschorst is in afwachting van een ander onderzoek van de FA, zou met een vriend voorafgaand aan een wedstrijd hebben gesproken over het uitdelen van een gele kaart aan een speler. Coote ontkent zelf alle schuld.

Het zou gaan om een gele kaart die Coote uitdeelde aan Leeds United-speler Ezgjan Alioski in een Championship-duel met West Bromwich Albion in oktober 2019. De Engelse voetbalbond is daarvoor nu een onderzoek gestart. Een woordvoerder van de FA noemde de beschuldigingen 'zeer ernstig' en zei dat de zaak 'met spoed' wordt onderzocht.

Volgens Coote zelf heeft het gesprek met de bewuste vriend plaatsgevonden, maar hebben ze beiden financieel niet geprofiteerd van de gele kaart.

“Ik verwerp deze valse en lasterlijke beschuldigingen ten zeerste”, zei Coote dinsdagavond in een verklaring, gepubliceerd door The Athletic. “Wat voor problemen ik ook had in mijn privéleven, ze hebben nooit invloed gehad op mijn besluiten op het veld”, aldus Coote.

“Ik heb de integriteit van het spel hoog in het vaandel staan en ik heb mijn duels altijd onpartijdig en naar eer en geweten gefloten.”

De Engelse arbiter ligt hevig onder vuur vanwege een video waarin hij stevige uitlatingen deed over voormalig Liverpool-manager Jürgen Klopp. De FA onderzoekt de beelden en de uitspraken nog en heeft Coote voorlopig op non-actief gesteld.

Een paar dagen na de ontstane ophef over het 'Klopp-filmpje' verschenen op social media ook nog beelden van de arbiter waarin hij harddrugs gebruikte.