Gerónimo Rulli onthult welke club hem wilde verlossen van lijdensweg bij Ajax

De 6-0 nederlaag van Ajax in De Kuip heeft sporen achtergelaten op de carrière van Gerónimo Rulli tot dusver, zo zegt de Argentijnse doelman in een goudeerlijk interview met het Algemeen Dagblad. De routinier noemt de beschamende afgang tegen Feyenoord absoluut zijn ‘slechtste ervaring als voetballer’. Verder doet Rulli een boekje open over zijn lijdensweg in Amsterdam en vertelt hij over de gesprekken die hij met Estudiantes voerde.

Ajax nam Rulli in januari 2023 voor 8 miljoen euro over van Villarreal. De wereldkampioen tekende in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2026, maar werd het afgelopen jaar meermaals gelinkt aan een snelle uittocht. Rulli erkent dat zijn Nederlandse avontuur tot dusver allesbehalve geslaagd is.

“Dit was de grootste en mooiste stap uit mijn carrière”, steekt Rulli van wal in gesprek met journalist Johan Inan. “Spijt heb ik niet, maar zoveel pijn had ik nooit voorzien. Ik kwam voor prijzen. Vorig jaar pakten we die niet. We verloren twee finales. Dat deed pijn, maar die viel achteraf mee in vergelijking met dit seizoen.”

Pijnlijkste moment

Rulli benoemt de 6-0 nederlaag in De Klassieker begin april als dieptepunt in zijn carrière. “Dat was mijn slechtste ervaring als voetballer, absoluut. Ik heb ook nog nooit in mijn leven zes goals tegen gehad. Het was wij alleen tegen 40.000 mensen. Ik zag verloren, schamende teamgenoten. Ik probeerde ze nog wat kracht te geven, want we moesten nog even

“Wat wij laten zien, heeft niets met het dna van Ajax te maken. Dat moet het meest pijn doen. Niet eens die 6-0. Maar dat je het momenteel niet waard bent dit shirt te dragen”, aldus Rulli.

Estudiantes

Afgelopen winter was Rulli dicht bij een huurtransfer naar zijn jeugdliefde Estudiantes, zo onthult hij aan Inan. De 31-jarige sluitpost voerde uitgebreide gesprekken met president en voormalig topmiddenvelder Juan Sebastián Verón

Rulli laat weten waarom hij Estudiantes uiteindelijk een ‘nee’ heeft verkocht. “Na overleg met mijn zaakwaarnemer en vrouw besloot ik dat het nog niet de tijd was. Ik wil nog in Europa met de beste spelers en teams spelen. Waarom ik ook ‘nee’ zei, was dat ik me nog altijd niet topfit voelde. En dat wil ik zijn als ik terugkeer. Dat gaat honderd procent nog een keer gebeuren.”

Rulli wacht rustig af wat komende transferzomer gaat brengen. “Ik verlaat Ajax het liefst met prijzen, maar ik wil ook keepen. Als er aanbiedingen uit topcompetities komen, ga ik daarover nadenken. Het is allemaal nog ver.”

