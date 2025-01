Gernot Trauner staat in nadrukkelijke belangstelling van Bundesliga-club

TSG Hoffenheim houdt de situatie van Gernot Trauner aandachtelijk in de gaten, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. De huidige nummer 15 van de Bundesliga wil de verdediger van Feyenoord graag huren, maar de Rotterdammers willen hier niet aan meewerken.

Hoffenheim is zeer geïnteresseerd in Trauner en ziet de 32-jarige Oostenrijker als ‘het profiel waar ze naar op zoek zijn’. Trauner beschikt in De Kuip nog over een contract tot medio 2026.

Hoffenheim kende een teleurstellende eerste seizoenshelft, waarin slechts drie keer werd gewonnen. Daarom staat de ploeg één punt boven de degradatiestreep. Trauner zou meer stabiliteit aan de verdediging moeten geven.

Feyenoord staat er echter momenteel niet voor open om een vertrek van Trauner te bespreken. De centrumverdediger is ook onder trainer Brian Priske een gewaardeerde kracht, zeker omdat alternatief Thomas Beelen zijn niveau van vorig seizoen niet haalt.

Hoe Trauner tegenover een eventuele overstap staat, is onduidelijk. Bij Hoffenheim staan wel drie landgenoten onder contract: ex-Ajacied Florian Grillitsch, Florian Micheler en Alexander Prass.

Trauner maakte in de zomer van 2021 voor 1,5 miljoen euro de overstap van LASK Linz naar Feyenoord. Sindsdien droeg hij 117 keer het shirt van Feyenoord. Ook zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht begon Trauner in de basis.