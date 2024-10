Gerechtshof in Amsterdam stemt in met verzoek van advocatenteam van Quincy Promes

Het advocatenteam van Quincy Promes mag vier verdachten ondervragen over een door de douane onderschept drugstransport van 712 kilo cocaïne naar de haven van Antwerpen in januari 2020. Het gerechtshof heeft dit verzoek van de advocaten van Promes donderdag toegewezen.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes in februari van dit jaar tot een celstraf van zes jaar voor betrokkenheid bij de smokkel van 712 en 650 kilo cocaïne. De aanvaller van Dubai United tekende wel direct beroep aan.

Het hof staat nu toe dat vier verdachten, die in België zijn opgepakt voor hetzelfde cocaïnetransport, worden verhoord. Volgens justitie heeft Promes in dit transport geïnvesteerd, wat leidde tot de veroordeling.

Het viertal dat zal worden verhoord bestaat uit een chauffeur die de container zou hebben opgehaald, iemand die hem die opdracht heeft gegeven, een havenmedewerker wiens toegangspas voor het haventerrein is gebruikt en een tweede chauffeur die de container weer heeft teruggebracht.

Het hoger beroep dat Promes heeft aangespannen gaat niet alleen over de drugszaak. Het betreft tevens een familiefeest in Abcoude in 2020, toen de aanvaller een neef in zijn knie stak. Hiervoor kreeg Promes vorig jaar een celstraf van achttien maanden opgelegd.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de verzoeken om extra getuigenverhoren van het slachtoffer, zijn zus en een derde ooggetuige van de geruchtmakende steekpartij inmiddels afgewezen.

Het Hof zal beide strafzaken tegelijkertijd behandelen, al is een precieze datum nog niet bekend. Promes woont het proces overigens niet bij in Nederland, uit angst dat hij zal worden gearresteerd bij aankomst in zijn geboorteland.