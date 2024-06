Georginio Wijnaldum ziet aantal interviewverzoeken bij het Nederlands elftal drastisch dalen

Georginio Wijnaldum heeft deze interlandperiode een stuk minder interviews dan drie maanden geleden, zo erkent de 33-jarige middenvelder van Oranje in gesprek met het Algemeen Dagblad. De journalisten focussen zich de afgelopen dagen voornamelijk op Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay, waardoor Wijnaldum het een stuk rustiger heeft.

Eind maart zat Wijnaldum voor het eerst sinds zijn transfer naar Al-Ettifaq bij de selectie van het Nederlands elftal. De Rotterdammer kreeg daarom onwijs veel interviewverzoeken en stond alle journalisten netjes te woord.

Momenteel heeft Wijnaldum het een stuk minder druk. “Toen stonden er twintig mensen en nu eentje”, lacht hij in gesprek met journalist Mikos Gouka. “Ik begrijp het ook wel. Je verlaat Europa en kiest voor Saudi-Arabië. Er moest een moment komen waarop ik zou uitleggen waarom ik die stap zette.”

“Dat was in maart bij mijn terugkeer bij Oranje en dat is dus achter de rug. Voor het Nederlands elftal is dit lekker. We zitten vol in de voorbereiding op een heel belangrijk toernooi en als speler wil je niet dat het team last heeft van onderwerpen in de media”, aldus Wijnaldum, die blij is dat die fase erop zit.

Wijnaldum neemt de Nederlandse pers niets kwalijk. “Daar zijn journalisten gewoon voor. Maar daarna is het wel zo dat je er geen invloed op hebt hoe luisteraars of lezers die mening tot zich nemen.”

De routinier staat nog steeds achter zijn uitspraken. “Of ze blij zijn met de antwoorden of juist niet. Ik heb gezegd wat ik vond en vind, en ik was volgens mij heel open. En ik zeg nu nog steeds: ik heb het heel erg naar mijn zin in Saudi-Arabië.”

Wijnaldum merkt dat hij ‘fris’ is en het hoge tempo bij Oranje goed oppakt. De 92-voudig international hoeft zich aan niemand te bewijzen. “Als voetballer wil je altijd laten zien hoe goed je nog bent. Dat doe ik niet speciaal voor bondscoach Ronald Koeman, die mij weer bij de selectie heeft gehaald. En al helemaal niet om mensen hun ongelijk aan te tonen. Het is gewoon fijn om hier te zijn.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties