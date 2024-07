Genoa is overtuigd en richt pijlen op ‘moeilijk te halen’ speler van Ajax

Genoa onderzoekt de mogelijkheden om Diant Ramaj op te halen bij Ajax, zo meldt Gianluca Di Marzio zaterdag. De Serie A-ploeg is op zoek naar een vervanger voor de naar Inter vertrokken Josep Martínez en ziet in de doelman van de Amsterdammers een geschikte opvolger.

Volgens de transfermarktexpert gaat het binnenhalen van Ramaj overigens geen eenvoudige operatie worden. De doelman beschikt in de Johan Cruijff ArenA tenslotte nog over een vierjarige verbintenis.

Aan de andere kant maakte directeur voetbalzaken Alex Kroes al meermaals duidelijk dat Ajax in financiële nood zit en dat de club zal moeten verkopen. Het is niet duidelijk voor welk bedrag de Amsterdammers bereid zijn Ramaj te laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Door de moeilijke situatie in Amsterdam zou de keeper zeker openstaan voor een vertrek. Trainer Francesco Farioli maakte onlangs duidelijk dat Remko Pasveer op dit moment de voorkeur krijgt boven Ramaj, die hoe dan ook wil spelen.

Ramaj is overigens niet de enige doelman die op de lijst staat van Genoa, want eerder werd ook al bekend dat de ontwikkelingen rond David de Gea en Dominik Kotarski in de gaten worden gehouden.

Ramaj ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Ramaj kende een lastige start bij Ajax, maar keepte zich gedurende het afgelopen seizoen in de basis. In zijn eerste 31 wedstrijden onder de lat bij Ajax wist de goalie slechts 5 keer de nul te houden. In totaal moest Ramaj 51 tegentreffers incasseren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties