Gemiste strafschop Haye komt sc Heerenveen duur te staan tegen Almere City

SC Heerenveen heeft nagelaten om met een late zege aan de haal te gaan. Tegen Almere City maakten de de Friezen geen beste indruk, maar na de late gelijkmaker vielen de grote kansen als rijpe appelen. Die werden echter allemaal niet benut. Zo miste Thom Haye vlak voor tijd een strafschop. Door het puntenverlies maakt Heerenveen alleen nog een theoretische kans op deelname aan de play-offs.

Spectaculair kon de eerste helft niet genoemd worden. Almere had het betere van het spel, maar wist dat niet uit te drukken in grote kansen. Zo vloog een schot van Peer Koopmeiners een meter naast het doel van Noppert en leverde een vlotlopende aanval net niets op.

Heerenveen kwam rond het half uur beter in de wedstrijd, wat resulteerde in een schot vanaf een meter of 25 van Haye. De Indonesisch international wist Nordin Bakker echter niet genoeg op de proef te stellen.

Osame Sahraoui meldde zich kort daarna meermaals in de zestien, maar de pogingen van de Noor werden onschadelijk gemaakt door de verdediging van de thuisploeg. Almere zette daar nog een schot van Yoann Cathline tegenover. Zonder resultaat.

Almere kende een uitstekende openingsfase in de tweede helft en kwam al snel daarin op voorsprong. Simon Olsson leed balverlies, waardoor Koopmeiners teamgenoot Hansen kon bereiken. De Noor schoot beheerst binnen in de verre hoek: 1-0. Exemplarisch voor het matige spel van Heerenveen was het afstandsschot van Syb van Ottele, die zijn poging bijna het stadion uit zag vliegen.

Rond het uur kreeg Noppert de gelegenheid om zich te tonen. De boomlange goalie redde knap op een poging van dichtbij van Thomas Robinet, die meer had moeten doen met de geboden ruimte. Tien minuten voor tijd kwam Heerenveen vrij plotseling op voorsprong. Een schot van Van Ottele leverde niets op, maar de rebound kwam perfect voor de voeten van Sahraoui: 1-1.

Nog geen minuut na de gelijkmaker kreeg Sahraoui ook de kans om de 1-2 aan te tekenen. De vleugelspeler liet dat echter na, door van dichtbij over te schieten. Heerenveen had het overwicht in die fase uit moeten drukken in de voorsprong, maar ook Ion Nicolaescu faalde. De grootste kans kwam op naam van Haye, die een strafschop niet wist te benutten door een uitstekende redding van Bakker.

