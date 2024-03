Gemiste penalty komt Fiorentina duur te staan: Roma maakt in minuut 94 gelijk

AS Roma heeft op de valreep een punt overgehouden aan het duel met Fiorentina. Waar de ploeg van Daniele De Rossi midweeks in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion nog uitstekend voor de dag kwam, was dat zondag tegen Fiorentina niet het geval. Desondanks zal Roma met een lekker gevoel terugreizen naar de hoofdstad van Italië dankzij een rake knal van Diego Llorente diep in blessuretijd: 2-2. Fiorentina, dat even daarvoor een penalty miste, blijft zodoende vijf punten achter Roma staan.

Bij Fiorentina stond Andrea Belotti in de spits. Il Gallo zou een prima wedstrijd spelen tegen zijn eigenlijke werkgever. Bij Roma liet trainer De Rossi sterspelers Paulo Dybala en Romelu Lukaku opdraven, terwijl aanvoerder Lorenzo Pellegrini rust kreeg. Rick Karsdorp en Dean Huijsen begonnen op de bank. Laatstgenoemde viel al na een half uur in voor Gianluca Mancini, die al vroeg geel kreeg en met vuur speelde.

Roma begon nog wel goed aan de wedstrijd. Zo liet Lukaku zich zien door Luca Ranieri behendig uit te kappen en een schot te lossen. Pietro Terracciano wist de inzet van de Rode Duivel te keren. Daarna nam Fiorentina het initiatief over. Nico González loste iets wat tussen een voorzet en een schot in zat en zag Giacomo Bonaventura net een teenlengte tekortkomen.

Vlak nadat Dybala een schot naast zag gaan, wist Fiorentina aan de andere kant wel toe te slaan. Het was Ranieri die Evan Ndicka aftroefde en van dichtbij binnenkopte: 1-0. Fiorentina bleef drukken en kwam in het restant van de eerste helft meermaals dichtbij. Zo zag Rolando Mandragora zijn inzet net over de kruising vliegen en kon Mile Svilar nog maar net redden op een schot van Belotti. Daarnaast liet ook Riccardo Sottil een enorme kans liggen door naast te koppen.

De tweede helft was amper begonnen of de volgende kans voor Belotti was een feit. De routinier kopte uit een hoekschop naast. Toch wist Roma zich daarna goed te herstellen. I Giallorossi maakten een veel energiekere indruk na rust en kwamen na een klein uur spelen op gelijke hoogte. Een voorzet van Angeliño werd getoucheerd door een verdediger van Fiorentina, waardoor Aouar de bal voor het inkoppen had. De Algerijn knikte beheerst raak in de verre hoek: 1-1.

Roma had de smaak te pakken en opnieuw onderscheidde Angeliño zich. De linkervleugelverdediger bracht de bal met buitenkant links schitterend voor het doel, waar Bryan Cristante een teenlengte tekort kwam om binnen te tikken. De 1-2 leek in die fase een kwestie van tijd te zijn, maar in plaats daarvan werd het 2-1. Omdat Stephan El Shaarawy en Llorente uitgleden én Aouar mistastte, kon Belotti de bal bij Mandragora krijgen. De middenvelder tikte voor de neus van Svilar binnen.

????????, wat een knal van Llorente! ?? In de slotfase sleept Roma er alsnog een punt uit door deze heerlijke goal! ??#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaRoma pic.twitter.com/XZ6Ys1FeHP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2024

Een oliedomme overtreding van Leandro Paredes leverde Fiorentina een strafschop op. De gehaaide Belotti liet zich slim vallen nadat er even aan het shirt werd gehangen door de Argentijn. Cristiano Biraghi pakte zijn verantwoordelijkheid, maar zag Svilar uitstekend redding brengen. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op voor Fiorentina. Roma ging in de slotfase nog op jacht naar de gelijkmaker, die in minuut 94 viel. Het was Llorente die verwoestend hard via de onderkant van de lat raak schoot: 2-2.

