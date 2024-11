De politie en gemeente Rotterdam zijn regelmatig kritisch op het optreden van Feyenoord tegenover de harde kern, zo schrijft NRC na uitgebreid onderzoek in samenwerking met het programma BOOS van BNNVARA. Uit interne stukken blijkt dat er vraagtekens zijn over de veiligheid in De Kuip en het daaraan gerelateerde beleid van Feyenoord.

NRC schetst het beeld dat leden van de fanatieke supportersgroep Rotterdam Radicals, waaronder Max V. en Damian K. – de eigenaren van de webshop van Rotterdam Radicals – en Toon K, worden verdacht van of zijn veroordeeld voor onder meer geweldpleging. Zo wordt er een scheidsrechter aangevallen, nadat hij een rode kaart gaf aan een speler van de Rotterdam Radicals op een supporterstoernooi in De Kuip.

Ook zijn er leden van de Rotterdam Radicals die zijn veroordeeld voor racisme, homofobie, het uiten van doodsbedreigingen en afsteken van illegaal vuurwerk. Het NRC schrijft dat Feyenoord die supporters uit De Kuip zegt te willen houden, en daar in samenwerking met de gemeente Rotterdam, politie, Openbaar Ministerie en de KNVB ook regelmatig naar handelt, maar dat het in de praktijk ook vaak anders gaat.

Zo duiken hooligans, ook na een veroordeling, regelmatig op bij een verkenningsreis in een Europees stadion, gelijktijdig met een Feyenoord-medewerker. Ook organiseert de club feesten met supportersorganisaties die worden geleid door veroordeelde mensen.

Uit een intern stuk blijkt dat de leden van de harde kern van Feyenoord zich vaak 'onaantastbaar' wanen. In 2022 reizen er meerdere veroordeelde leden, waaronder Max V, van de harde kern af naar Tirana voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Daar gaan leden van de harde kern op de foto met spandoeken. Op één van die doeken wordt Paul van Dorst, de oprichter van Roze Kameraden, een initiatief om homoacceptatie in De Kuip te vergroten, met de dood bedreigd.

Van Dorst werd eerder al met de dood bedreigd door onder meer Max V, die een jaar voor de finale in Tirana een aanslag pleegde op de sportschool van Van Dorst. In het coronajaar 2021 wordt de wedstrijd Feyenoord - RKC Waalwijk onderbroken, omdat supporters het lege stadion zijn binnengedrongen. Later blijkt dat een van de supporters in het bezit was van een sleutel van De Kuip.

Feyenoord veroordeelt het gedrag van de leden van de harde kern met regelmaat en stelt in een brief aan toenmalig burgemeester Ahmed Aboutaleb dat 'we moeten vaststellen dat er in de maatschappij lieden rondlopen, onder wie mensen die zich Feyenoord-supporters noemen, met hele verkeerde denkbeelden en een totaal gebrek aan fatsoen en tolerantie'.

Een zware delegatie van Feyenoord, waaronder directeur Dennis te Kloese, gaat in 2022 op bezoek bij Aboutaleb om over de supportersproblemen te vertellen. Iemand die bij dat gesprek aanwezig was, stelt tegenover het NRC dat Feyenoord de problemen deels wijt aan de verharding van de maatschappij en dat de club zich regelmatig machteloos is, daar Feyenoord alleen verantwoordelijk is voor wat er in De Kuip zelf gebeurt.

Uit interne stukken blijkt echter dat de gemeente Rotterdam en politie zich zorgen maken over de houding van Feyenoord. Zo is er kritiek wat betreft het tegengaan van onder meer racisme en homofobie. "Tegen de kleine groep anonieme ‘gekken’ die met homofobe en Hitler-verheerlijkende spandoeken zich buiten het stadion aan de naam Feyenoord verbindt, kan de club ook niet veel doen”, valt in een memo te lezen.

"Maar ze kunnen zich wel veel duidelijker uitspreken tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid van met name de LHBTIQA+ fans.” De gemeente Rotterdam en politie verwijt Feyenoord onder meer dat de club 'concrete acties' zou moeten ondernemen om het probleem tegen te gaan. "En niet alleen symbolisch de roze vlag moet hijsen op Roze Zaterdag", schrijft het NRC.

Ook in de jaren daarna blijven de gemeente Rotterdam en de politie kritisch op Feyenoord. Onder meer omdat blijkt dat een 'prominent lid' van de harde kern van Feyenoord is aangehouden, een stadionverbod van twaalf weken krijgt, maar wel een sleutel van De Kuip heeft.

Na het 'aanstekerincident' in april 2023, toen Ajax-speler Davy Klaassen tijdens een bekerduel in De Kuip tegen Feyenoord werd geraakt door een aansteker, stelt het onderzoeksteam dat er 'een omslag moet komen' in het veiligheidsbeleid in De Kuip. "Op dit moment hebben wij niet het idee dat de veiligheidsoperatie in het stadion onder controle is", valt er in een memo te lezen. Dat komt volgens de onderzoeker onder meer doordat leden van de harde kern 'de regie' hebben, en niet Feyenoord zelf.

Ook dit jaar is het veiligheidsniveau beneden peil. Zo stelt Aboutaleb dat Feyenoord-supporters op twee manieren vuurwerk het stadion binnengesmokkeld krijgen. Zo voelen groepen stewards zich geïntimideerd en kiezen ze er daarom voor om niet te fouilleren of mensen aan te spreken. Daarnaast zijn er binnen Feyenoord mensen die het vuurwerk doordeweeks al klaarleggen voor de supporters. Het wordt door Aboutaleb gekenmerkt als 'inside jobs'.

Reactie Feyenoord

Feyenoord vindt dat het we degelijk bezig is met het verbeteren van het algehele veiligheidsniveau binnen De Kuip. Zo stelt de club dat het 'een mooi en sfeervol seizoen' is 'zonder noemenswaardige incidenten of boetes'. Het aantal incidenten daalt volgens Feyenoord, dat naar eigen zeggen 3,5 miljoen euro per seizoen uitgeeft aan 'directe veiligheidskosten'.