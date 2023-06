‘Geloof me: John Heitinga is een toptrainer, aan wie ik veel heb gehad’

Donderdag, 1 juni 2023 om 19:23 • Tom Rofekamp

Edson Álvarez heeft in vier maanden tijd veel opgestoken van John Heitinga. Dat vertelt de 25 -jarige Mexicaan donderdag in gesprek met Voetbal International. Álvarez noemt Heitinga in dat gesprek 'een toptrainer,' en wijst vooral naar de selectie als oorzaak van de sportieve malaise bij Ajax dit seizoen. "We hadden gewoon te weinig wapens als ploeg", zo oordeelt Álvarez achteraf.

Heitinga kwam eind januari voor de groep te staan, nadat Alfred Schreuder zijn congé kreeg vanwege de teleurstellende resultaten. Met Heitinga arriveerde een frisse wind, zo vond Álvarez. "Geloof me: hij is een toptrainer, aan wie ik veel heb gehad. Hij heeft ook als speler veel ervaring in de top, toevallig ook op de posities waar ik speel, als centrale verdediger of controlerende middenvelder. Daardoor wist hij me vaak heel gerichte tips mee te geven, zoals het kiezen van positie", aldus Álvarez.

Maar ook Heitinga had het niet makkelijk, zag de Mexicaan. "Want de selectie was niet opeens anders. We hadden gewoon te weinig wapens als ploeg, zo eerlijk moet je zijn na dit seizoen." Met 'wapens' doelt Álvarez ook op mentale slagkracht. "Jongens als Dusan Tadic en ik hebben de afgelopen jaren meegemaakt en in ons karakter zit heel sterk dat we voor elkaar opkomen. Dat bedoel ik ook met wapens, niet alleen voetballend, maar ook mentale skills. Met jongens als Martínez, Tagliafico, maar ook spelers als Haller en Antony hadden we die volop in de ploeg."

Door het vertrek van zijn maatjes kampte Álvarez met een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan voorheen. "Mijn rol is veranderd, dat heb ik wel gemerkt. Nu merkte ik dat ik zelf nadrukkelijker bezig ging met andere spelers. Jonge talentvolle spelers als Francisco Conceição, Lorenzo Lucca, Jorge Sánchez. Die kwamen nieuw bij de club en ik heb dagelijks geprobeerd hen met van alles te helpen. In de afgelopen seizoenen had je meer spelers die op die manier aanwezig waren, dan val ik blijkbaar minder op."

Álvarez heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De centrumverdediger annex defensieve middenvelder wordt begeerd door clubs uit het buitenland en met name Borussia Dortmund lijkt op het vinkentouw te zitten. Álvarez kwam in vier seizoenen voor Ajax tot 147 duels, waarin hij dertienmaal scoorde en zes keer aangever was. Tweemaal werd hij landskampioen en eenmaal won hij de TOTO KNVB Beker.