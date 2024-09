Gejuich stijgt op als Kwakman naam van speler noemt die Ajax kan redden tegen Go Ahead Eagles

Kees Kwakman ziet Ajax zaterdagavond behoorlijk ploeteren op bezoek bij Go Ahead Eagles. De analist pleit in De Eretribune voor het inbrengen van Davy Klaassen, wat de goedkeuring van de aanwezige Ajax-fans zeker kan wegdragen.

''Je hebt mensen nodig die spelers van Go Ahead Eagles kunnen uitspelen'', analyseert Kwakman de tegenvallende eerste helft van Ajax in Deventer. ''Met Traoré en Rensch gebeurt nog wel wat, die vinden elkaar af en toe. En daar komt Ajax wel door.''

''Wat ik ook mis is een nummer 10, eigenlijk'', legt de analist de vinger op de zere plek bij Ajax. ''Of in ieder geval een middenvelder die dicht bij Weghorst speelt. Want die staat tussen heel veel mensen in. Met Taylor die af en toe als linksback uitzakt en Henderson die teruggetrokken speelt.''

''Wie zou dat kunnen?'', vraagt presentator Jan Joost van Gangelen. ''Davy Klaassen'', antwoordt Kwakman zonder na te denken. In de studio van ESPN klinkt direct gejuich als de naam van de kersverse aanwinst valt.

''Dit is een wedstrijd waarin je als Ajax ook wat opportunisme nodig hebt. En als er uit dat balletje laten rondgaan niks komt, dan moet je maar af en toe die voorzet geven. Dit is een wedstrijd waarin Klaassen dan wel misschien die bal voor zijn voeten kan krijgen'', voegt Kwakman toe aan zijn analyse.

''Het is vragen om Mister 1-0'', werpt Van Gangelen op. ''Ja, maar bij 1-1 kan je hem er ook inzetten'', countert Kwakman direct. Farioli heeft niet direct naar de analist geluisterd, want bij het begin van de tweede bank zat Klaassen nog steeds op de bank. In de 55ste minuut kwam de middenvelder alsnog binnen de lijnen, om vervolgens de 1-1 binnen te koppen.

Farioli koos tegen Go Ahead voor Henderson als meest centrale middenvelder, met Fitz-Jim (rechts) en Taylor (links) die het middenveld compleet maken. Klaassen kwam woensdag tegen Fortuna Sittard als invaller binnen de lijnen, in een wedstrijd die door Ajax met 5-0 werd gewonnen.