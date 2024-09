FC Twente leed zaterdag voor de derde keer in vier Eredivisie-duels puntenverlies. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Joseph Oosting niet verder dan 1-1 tegen PEC Zwolle. Direct na afloop van het duel was er ook nog een opstootje tussen Sem Steijn en Anouar El Azzouzi. Eerstgenoemde snapt weinig van de reactie van de PEC-middenvelder, vertelt hij bij ESPN.

Twente was lange tijd de betere partij tegen PEC, maar het waren de Zwollenaren die via Dylan Vente de score openden. In de tweede helft werd het via Steijn toch nog 1-1, maar verder kwam Twente niet.

Vlak voor tijd ging Steijn naar de grond in het vijandelijke strafschopgebied, na een duel met El Azzouzi. De middenvelder van Twente keek vragend naar de scheidsrechter, maar de bal ging niet op de stip.

Toen er enkele seconden later werd afgesloten, ontstond er plots een opstootje. Dat begon bij een woordenwisseling tussen El Azzouzi en Steijn, waarna eerstgenoemde Steijn bij zijn nek wilde vastpakken. Steijn reageerde daar woedend op, maar werd al snel tegengehouden door spelers van beide teams.

“Ik wil die bal op de goal schieten en ik schop tegen een been aan”, reageert Steijn even later bij ESPN. “Hij vond blijkbaar dat ik me heel erg aanstelde. Dan komt hij bij mij verhaal halen, maar voor wat? Geen idee.”

“Later ga ik naar de scheidsrechter toe en geef ik hem een handje, samen met Younes Namli. Daarbij praten we het een beetje uit. En dan komt hij (El Azzouzi, red.) voor de tweede keer problemen maken waar niks aan de hand is. Ik weet niet, hij zoekt het maar lekker uit.”

“Ik schop gewoon tegen een been aan, of het nou een strafschop is of niet. Maar ik viel wel, het was geen schwalbe ofzo. En hij vond blijkbaar van wel. Maar ja, hij bekijkt het maar. Hij is niet helemaal goed”, besluit een zichtbaar geïrriteerde Steijn.