Gefrustreerd Borussia Dortmund lijdt achtste Bundesliga-nederlaag bij debuut Kovac

Borussia Dortmund heeft zaterdag zijn achtste nederlaag van het seizoen geleden. In het eigen Signal Iduna Park bleek VfB Stuttgart met 1-2 te sterk door een eigen goal van Waldemar Anton en een heerlijke volley van voormalig Eredivisionist Jeff Chabot. Dortmund blijft steken op plek elf, terwijl Stuttgart de top vier binnenstormt.

Trainer Niko Kovac stond zaterdag voor de eerst langs de lijn bij Dortmund. De Kroaat koos in de voorhoede voor Karim Adeyemi, Serhou Guirassy en Jamie Gittens. Nico Schlotterbeck ontbrak wegens een schorsing, waardoor Anton centraal achterin werd opgesteld. Aan de kant van Stuttgart werd het hart van de verdediging gevormd door twee voormalig Eredivisionisten: Chabot en Ramon Hendriks.

Dortmund oogde scherp in de beginfase en zette goed druk, wat onder meer leidde tot een kans voor Ramy Bensebaini. De Algerijn zag zijn gekrulde schot net naast de kruising belanden. Aan de overkant leek Chabot even zijn eerste Bundesliga-treffer te maken, maar door de buitenspelregel ging daar een streep door.

In de fase die volgde was met name Gittens dreigend. De Engelsman in Duitse dienst testte eerst de reflexen van Stuttgart-goalie Alexander Nübel, die vijf minuten later opnieuw als winnaar uit de strijd kwam. In de vermakelijke eerste helft kwam Adeyemi nog het dichtst bij de openingstreffer. Zijn hakje werd knap onschadelijk gemaakt door Nübel.

Vlak na rust kreeg Dortmund een enorme tik te verwerken. Jamie Leweling gaf mee aan de mee opgekomen Chris Führich, wiens scherpe voorzet in eigen doel werd gegleden door Anton: 0-1.

Na de openingstreffer denderde Stuttgart door. Hendriks zette uitstekend druk bij Guirassy en zorgde er zo voor dat Stuttgart in balbezit kwam. Na enkele passes rondom de zestien van Dortmund slingerde Jamie Leweling de bal richting de tweede paal, waar Chabot met een knappe volley afrondde in de korte hoek: 0-2.

Dortmund had dringend een treffer nodig en die kwam er tien minuten voor tijd ook. Julian Brandt werd aangespeeld uit een korte corner, richtte zijn vizier op doel en besloot uit te halen. Zijn schot werd door niemand genoeg aangeraakt, waardoor Nübel de bal in de verre hoek zag ploffen: 1-2.

De frustraties liepen in de slotfase hoop op bij Julian Ryerson. De Noor, die al geel had, kwam in de slotfase goed weg toen zijn protesten onbestraft bleven. Nadat Angelo Stiller een overtreding op hem beging en geel kreeg, bleek Ryerson nog lang niet te zijn afgekoeld en kreeg hij alsnog zijn tweede gele kaart te pakken.

Meerdere Dortmund-spelers, waaronder Marcel Sabitzer, reageerden hun frustraties regelmatig af op arbiter Daniel Siebert, die desondanks niet met overdreven veel kaarten strooide. Met tien tegen elf bleef het bij 1-2. Siebert was na afloop van de wedstrijd de gebeten hond bij Dortmund en zijn tienduizenden supporters op de tribunes.