Geen Champions League-voetbal Fenerbahçe na late uitschakeling tegen Lille OSC

Fenerbahçe is ook komend seizoen niet actief in de Champions League. De ploeg van trainer José Mourinho moest in eigen huis tegen Lille OSC een 2-1 achterstand zien weg te werken, maar dat lukte niet: 1-1 na verlenging. Daardoor moeten de Turken verder in de Europa League.

Na de nederlaag in en tegen Lille vorige week was de taak van Fenerbahçe om in ieder geval één keer te scoren. Dat wilden de Turken doen met in ieder geval voormalig Eredivisionisten Jayden Oosterwolde, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski in de basis.

Beide ploegen kregen kansen op de openingstreffer, maar Fenerbahçe was er het dichtstbij. Tien minuten voor tijd raakte invaller Bright Osayi-Samuel vanaf een meter of zestien de paal.

Fenerbahçe leek te worden uitgeschakeld, maar in de eerste minuut van de blessuretijd werd het alsnog 1-0: een ingooi van Oosterwolde belandde via Lille-verdediger Bafodé Diakité in het doel.

Verlenging moest vervolgens uitwijzen wie zich zou plaatsen voor de play-offs van de Champions League, en daarin trok Lille aan het langste eind. Ondanks dat de Fransen met tien man stonden na een rode kaart voor Aïssa Mandi, maakte Jonathan David vlak voor tijd uit een strafschop de 1-1.

Fenerbahçe – Lille OSC 1-1

90+1’ 1-0 Bafodé Diakité (eigen doelpunt)

109’ Rode kaart Aïssa Mandi

118’ 1-1 Jonathan David (penalty)