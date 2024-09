Geblesseerde Quilinschy Hartman laat weten wanneer hij weer hoopt te kunnen spelen voor Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quilindschy Hartman.

De 22-jarige linksback van Feyenoord hoopt in januari of februari weer te kunnen spelen. Dat laat Hartman weten op het congres ‘Making Football Matter’, waar RTV Rijnmond bij aanwezig is.

De linkspoot raakte op 31 maart zwaar geblesseerd aan zijn knie in het thuisduel met FC Utrecht en werkt sindsdien aan zijn herstel. Hartman moest door zijn zware blessure het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan, maar kon ook een toptransfer naar Chelsea vergeten.

De in Zwijndrecht geboren back vertelde eind mei dat the Blues hem dolgraag wilden overnemen van Feyenoord. “Ik denk dat ze me nu niet willen hebben, maar ze wilden me wel graag hebben”, verwees Hartman bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN naar zijn blessure.

“Afgelopen winterstop zijn ze gekomen bij Feyenoord, maar ik wilde het eigenlijk zelf ook niet op dat moment. Want ik was pas net doorgebroken, begon net een halfjaar alles te spelen, het EK dat eraan kwam met het Nederlands elftal”, somde de vleugelverdediger zijn redenen voor het willen blijven in Rotterdam op.

“Het was ook duidelijk vanuit Feyenoord: ‘In de zomer staan we ervoor open, maar nu niet.’ Chelsea wilde me heel graag hebben en ik stond er ook zeker voor open, maar nu is het helaas anders gelopen.”

Voor Hartman was dat helemaal niet vervelend. “Tegelijkertijd: nu blijf ik lekker bij Feyenoord, vind ik ook prima. Maar ik denk wel dat er een grote kans was dat het anders gebeurd was”, doelde hij op een vertrek naar Londen.