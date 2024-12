Geagiteerde Cristiano Ronaldo pakt Rafael van der Vaart aan op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die Rafael van der Vaart aanpakt.

Cristiano Ronaldo is niet onder de indruk van uitspraken van Rafael van der Vaart, zo blijkt uit een reactie onder een foto van Maisfutebol op Instagram.

Van der Vaart deelde onlangs enkele anekdotes over zijn tijd bij Real Madrid in gesprek met talkSPORT. Ook Ronaldo kwam ter sprake, en de Nederlanders vertelde dat zijn voormalig ploeggenoot ‘egoïstisch’ is.

“Als we met 6-0 wonnen en Ronaldo had niet gescoord, dan was hij niet blij. Hij was egoïstisch”, zo zei Van der Vaart onder meer. Maisfutebol goot de uitspraak in een foto, die gedeeld werd op Instagram. Onder de foto reageerde Ronaldo vrijwel direct. “Who is this guy?”, aldus de Portugees.