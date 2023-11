Gary Lineker en Alan Shearer woest om bizar besluit: ‘Do me a fucking favour!’

Dinsdag, 28 november 2023 om 23:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

In Engeland lijkt niemand te begrijpen waarom Paris Saint-Germain dinsdagavond in de slotseconden een allesbepalende penalty kreeg tegen Newcastle United (1-1). Onder meer Gary Lineker en Newcastle-icoon Alan Shearer melden zich vol woede op X. "Do me a fucking favour man. What a load of shit", aldus Shearer.

PSG keek in eigen huis lange tijd tegen een achterstand aan, nadat Newcastle in de 24ste minuut op voorsprong was gekomen via Alexander Isak. Bij winst zouden de Engelsen de tweede plek in Groep F overnemen van PSG, maar zover kwam het dus niet.

????????, PSG komt in de laatste minuten op 1-1 ?? Na een VAR-moment krijgt Paris een penalty, die wordt benut door Mbappé! ?? Terechte penalty of niet? ??#ZiggoSport #UCL #PSGNEW pic.twitter.com/Xp13KJifZX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023

In de vijfde minuut van de blessuretijd kreeg Valentino Livramento de bal uiterst ongelukkig via het eigen lichaam tegen de arm. Szymon Marciniak, die bekendstaat als een van de beste scheidsrechters ter wereld, werd door de VAR naar de zijkant geroepen.

Na het zien van de beelden besloot de Poolse arbiter opmerkelijk genoeg een penalty toe te kennen. Kylian Mbappé maakte er van elf meter 1-1 van.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) November 28, 2023

"How on earth is dat een penalty?", vraagt Lineker zich af. De oud-topspits noemt de beslissing van Marciniak 'belachelijk'.

Ook Newcastle United-manager Eddie Howe beklaagt zich na afloop. "Ik denk niet dat dit een penalty is", aldus de coach, die wijst op de handsregel. "De regel is dat wanneer de bal als eerst een ander lichaamsdeel raakt en de speler zijn handen laag heeft, dit geen penalty is."

"Ik voel me heel teleurgesteld, maar ben blij met wat de spelers hebben gegeven", besluit Howe.