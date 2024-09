Gareth Southgate overweegt verrassend besluit na afzwaaien bij Engeland

Gareth Southgate neemt rustig de tijd om na te denken over zijn toekomst als trainer. De voormalig bondscoach van Engeland geeft tegenover Sky News aan dat zijn volgende uitdaging mogelijk ook buiten het voetbal kan zijn.

Southgate stopte na het EK deze zomer als bondscoach van het Engelse elftal. De 54-jarige trainer was al sinds 2016 bondscoach van The Three Lions, maar wist ondanks meerdere goede lichtingen de fans niet te overtuigen.

Wel werd tot twee keer toe de finale gehaald op een EK. Zo stuitte Engeland in 2021 op Italië (1-1, 3-2 na strafschoppen) en was afgelopen zomer Spanje (2-1) te sterk. Na de verloren wedstrijd in Berlijn stapte Southgate zelf op. Sindsdien had hij niet meer publiekelijk gesproken.

De oud-bondscoach stelt nu dat hij geen haast heeft in het nemen van zijn volgende beslissing. “Er zijn veel mogelijkheden en ik sta open voor wat er nu komt. Dat kan in het voetbal zijn, maar het kan ook een baan zijn buiten het voetbal. Ik ga gewoon wat tijd nemen, opfrissen, opladen en vanuit daar ga ik verder.”

Op dit moment is de Engelse voetbalbond nog steeds op zoek naar een opvolger van Southgate. Lee Carsley staat nu tijdelijk aan het roer en de interim-bondscoach is goed begonnen aan de Nations League met zeges op Ierland (0-2) en Finland (2-0).

Southgate kreeg vooral tijdens zijn laatste toernooi als bondscoach veel kritiek. Zo was het spel dat Engeland liet zien niet goed en aanvallend genoeg volgens de fans. Toch schopte Engeland het weer tot de finale.

Twee dagen na de verloren finale tegen Spanje stapte Southgate op. “Ik denk dat het de juiste tijd is voor verandering”, gaf de Engelsman aan.