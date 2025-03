Galatasaray speelt gelijk na late tegentreffer en geeft Fenerbahçe de kans om in te lopen

Galatasaray heeft duur puntenverlies opgelopen in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van Okan Buruk was mede dankzij een dubbelslag van Victor Osimhen op weg naar een 2-3 zege op Kasimpasa, dat vlak voor tijd alsnog langszij kwam via een benutte strafschop van Haris Hajradinovic: 3-3. Fenerbahçe speelt later op de dag thuis tegen Antalyaspor en als de huidige nummer twee van de Süper Lig wint, verkleint het het gat naar Galatasaray tot vier punten.

Na een kleine tien minuten spelen was Osimhen eerder bij de bal dan Kasimpasa-goalie Andreas Gianniotis, die de Nigeriaanse spits lichtjes aantikte. De arbiter floot na een VAR-interventie voor een strafschop, die werd binnengeschoten door Osimhen.

In de fase die volgde lieten Mamadou Fall (Kasimpasa) en Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) kansen liggen, waarna Mortadha Ben Ouanes van de thuisploeg tevergeefs een strafschop claimde na een tikje op de voet van Mario Lemina.

Vlak na rust kwam Kasimpasa alsnog op gelijke hoogte. Een hoekschop kwam bij de tweede paal terecht op het hoofd van Kamil Piatkowski, die de bal terug voor het doel bracht en Ben Ouanes raak zag koppen: 1-1.

De verrassing was compleet toen Kasimpasa er zelfs in slaagde de voorsprong te grijpen. Na balverlies op het middenveld van Lucas Torreira schakelde Kasimpasa razendsnel. Josip Brekalo sneed vanaf links naar binnen en schoot het leer via een Galatasaray-verdediger binnen: 2-1.

Ondanks die enorme tegenslagen herstelde Galatasaray zich razendsnel. Allereerst maakte Sánchez er in minuut 69 1-2 van. De voormalig Ajacied kopte een puntgave voorzet van Gabriel Sara in de verre hoek: 2-2.

Amper twee minuten later kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Een fraaie diepe bal van doelman Fernando Muslera werd op waarde geschat door Osimhen, die wegdraaide van zijn tegenstander en Gianniotis met een bekeken lobje passeerde: 2-3.

In de slotfase ging het toch nog fout voor Galatasaray. Kasimpasa-speler Can Keles werd nadrukkelijk aan zijn shirt gehangen door de vallende Carlos Cuesta, die pas een paar minuten binnen de lijnen stond. De arbiter floot na een VAR-check voor een strafschop, die werd benut door Hajradinovic: 3-3.