Galatasaray slaat aanval van Fenerbahçe af in topper in Turkse Süper Lig

Galatasaray en Fenerbahçe hebben maandagavond gelijkgespeeld: 0-0. De thuisclub, uitgeschakeld door AZ in de Europa League, is waarschijnlijk het mees content met het punt. Fenerbahçe blijft hierdoor namelijk een achterstand van zes punten houden. Beide titelkandidaten hebben nog twaalf speelronden voor de boeg in Turkije.

Fenerbahçe leek na een klein kwartier op voorsprong te komen in het luidruchtige RAMS Park van Galatasaray. De 0-1 werd echter geannuleerd door de arbitrage wegens een vermeende overtreding op doelman Fernando Muslera kort daarvoor. Na ruim een halfuur spelen schreeuwde iedereen bij Galatasaray om een strafschop nadat Victor Osimhen naar de grond ging, maar de bal kwam niet op de stip te liggen.

Kort voor rust kopte Youssef En-Nesyri net naast. Geen doelpunten dus halverwege in de topper om de Turkse landstitel. Ook na de hervatting gaven beide grootmachten uit Istanbul elkaar geen duimbreed. José Mourinho greep na een uur spelen in en bracht Sofyan Amrabat binnen de lijnen, als vervanger van voormalig Feyenoorder Sebastian Szymański. Ondertussen bleef met name En-Nesyri gevaarlijk in de lucht, al vond hij na 68 minuten de alerte Muslera op zijn pad.

De tijd tikte weg in het nadeel van de bezoekers. Bij Galatasaray, het gelukkigst met een punt, kwam Dries Mertens in de slotfase binnen de lijnen. Kort daarna schoot Mario Lemina binnen de zestien maar net naast namens de thuisspelende ploeg. Kort voor het einde maakte aanvalsleider Edin Dzeko bij Fenerbahçe plaats voor de frisse Talisca.

De arbitrage voegde vijf minuten blessuretijd toe aan de vermakelijke maar niet sprankelende topper tussen Galatasaray en Fenerbahçe. Er was dus nog maar heel even voor de nummer twee in de Turkse Süper Lig om de winst alsnog naar zich toe te trekken en het gat met de eeuwige rivaal te verkleinen.

In de absolute slotfase liepen de gemoederen enigszins hoog op. Davinson Sánchez en Yunus Akgün kregen geel bij Galatasaray en er was tevens een gele prent voor Fenerbahçe-speler Fred. Na 96 minuten floot de scheidsrechter af en stapten beide ploegen met een 0-0 gelijkspel van het veld.

Een kleine opsteker voor Galatasaray na de pijnlijke uitschakeling door AZ in de Europa League. Voor Fenerbahçe een gemiste kans om het gat te verkleinen, al is de titelrace in Turkije nog lang niet gestreden.