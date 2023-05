Galatasaray profiteert dankzij Icardi maximaal en neemt voorschot op landstitel

Maandag, 8 mei 2023 om 21:33 • Mart van Mourik

Galatasaray heeft maandagavond maximaal geprofiteerd van het puntenverlies van Fenerbahçe. In eigen huis was de ploeg van trainer Okan Buruk met 1-0 te sterk voor Istanbul Basaksehir dankzij een benutte strafschop van Mauro Icardi. Door de minimale overwinning loopt koploper Galatasaray twee punten uit op naaste achtervolger Fenerbahçe, dat op zondag niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Giresunspor. De voorsprong van Cim Bom op de concurrent bedraagt na 31 speelronden 5 punten.

Galatasaray - Istanbul Basaksehir 1-0

Zeker in het eerste bedrijf had Galatasaray weinig te duchten van Basaksehir, al kon het veldoverwicht lange tijd niet uitgebuit worden. Het ontbrak onder meer Lucas Torreira en Kerem Akturkoglu aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding. Diep in de blessuretijd van de eerste helft werd de score toch geopend. Na een overtreding op Icardi kende arbiter Halil Umut Meler op advies van de videoscheidsrechter een strafschop toe aan de Argentijn, die zelf achter de bal ging staan en de buitenkans niet onbenut liet: 1-0. In het tweede bedrijf werd Basaksehir gevaarlijker, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Trabzonspor - Ankaragücü 2-0

Trabzonspor, dat zonder de geblesseerde Stefano Denswil aan de aftrap verscheen, kende een zeer eenvoudige avond in het Senol Günesstadion. Na een rode kaart voor zowel Stelios Kitsiou als Tolunay Kafkas had de thuisploeg vrij spel en kon er gecontroleerd gezocht worden naar de openingstreffer. De 1-0 kwam op naam van Umut Bozok, die scoorde op aangeven van Marc Bartra. Ook de tweede treffer werd genoteerd door Bozok, die na een uur spelen bediend werd door Dogucan Haspolat: 2-0.