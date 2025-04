Galatasaray maakt geen fout tegen Bodrum FK en legt druk weer bij Fenerbahçe

Galatasaray heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in Turkije. De koploper won op eigen veld met 2-0 van Bodrum FK, waardoor de voorsprong op achtervolger Fenerbahçe is opgelopen tot zes punten. De nummer twee komt zondag pas in actie, met Kayserispor als tegenstander.

Lucas Torreira brak na een halfuur de ban met een rake kopbal. Galatasaray leek kort voor het rustsignaal een strafschop te krijgen na een overtreding van Ahmet Aslan in zijn eigen zestien. Na overleg met de VAR werd besloten om de bal toch niet op de stip te leggen.

Een minieme voorsprong dus halverwege voor Galatasaray, dat na rust op zoek ging naar verdubbeling van de voorsprong. Victor Osimhen was zeer bedrijvig en faalde twee keer om toe te slaan in kansrijke positie. De thuisclub wist niet te scoren, waardoor het spannend bleef in Istanbul.

Álvaro Morata betrad twintig minuten voor het einde het veld, in een poging van Galatasaray om de score uit te breiden. Het was voormalig Ajacied Davinson Sánchez die in de 82ste minuut met zijn hoofd voor de bevrijdende 2-0 zorgde.

Een stap dichter bij de landstitel dus voor Galatasaray, dat nu rustig achterover kan leunen en wacht op het resultaat van Fenerbahçe van zondag. Galatasaray heeft nog zes duels voor de boeg in Turkije.