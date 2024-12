Galatasaray heeft zondagmiddag een knappe zege behaald in de Süper Lig. Cim Bom begon dramatisch tegen Sivasspor, daar Metehan Baltaci na nog geen kwartier rood kreeg en Rotterdammer Garry Rodrigues voor de 1-0 tekende. De regerend landskampioen knokte zich echter terug en trok dankzij Yunus Akgün, Victor Osimhen en Baris Alper Yilmaz toch nog aan het langste eind: 2-3. Koploper Galatasaray staat nu zes punten los van naaste achtervolger Fenerbahçe, dat zaterdag een gevoelige nederlaag leed tegen Besiktas (1-0).

Er was in de openingsfase weinig aan de hand voor Galatasaray, totdat Sivasspor-spits Rey Manaj de bal tegen de hand van Baltaci werkte. Arbiter Turgut Doman gaf in eerste instantie geel, maar veranderde van gedachten na een blik op het VAR-scherm: direct rood. Manaj nam de daaropvolgende vrije trap zelf en dwong Fernando Muslera tot een fraaie redding.

Een dramatische aanname van Berkan Kutlu leverde alsnog de openingstreffer voor Sivasspor op. Manaj maakte gretig gebruik van het gat dat ontstond na het balverlies van de linksback en vuurde een pegel af die op de binnenkant van de paal belandde. Gelukkig voor Sivasspor was daar Rodrigues, die de rebound via de onderkant van de lat alsnog binnenwerkte: 1-0.

Ondanks de achterstand en ondertalsituatie zou Galatasaray zich volledig terug in de wedstrijd vechten. Tien minuten voor rust kwam de ploeg van trainer Okan Buruk op gelijke hoogte. Kutlu bereikte Akgün, die langs zijn man dribbelde en een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot loste. Doelman Djordje Nikolic liet de bal echter zomaar uit zijn handen glippen en beging zo een enorme blunder: 1-1.

Nikolic kende een dramatische eerste helft, want diep in de blessuretijd van de eerste helft ging de Serviër opnieuw in de fout. De goalie torpedeerde Osimhen en Doman had geen andere keus dan de bal op de stip te leggen. Osimhen ging zelf achter de bal staan en tekende vanaf elf meter voor de 1-2 ruststand.

Aan het begin van de tweede helft bleef Nikolic achter in de kleedkamer. Diens vervanger, Ali Sasal Vural, moest na nog geen acht minuten na zijn entree vissen. Yilmaz kapte vanaf links naar binnen en creëerde zo de benodigde ruimte voor zichzelf om in de verre hoek raak te schieten: 1-3.

In de slotfase leek Sivasspor het niet meer voor elkaar te krijgen om terug in de wedstrijd te komen. Turaç Böke dacht wel even voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar daar ging een streep door wegens buitenspel. Böke schoot even later met links alsnog raak, maar daar bleef het bij: 2-3.