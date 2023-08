Galatasaray heeft aan sluipschutter Icardi genoeg voor eerste driepunter

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:59

Galatasaray heeft de kater van de seizoensopener weggespoeld. De ploeg van trainer Okan Buruk speelde vorige week nog teleurstellend gelijk bij Kayserispor (0-0), maar zaterdagavond werd er wel gewonnen. In eigen huis was de regerend landskampioen met 2-0 te sterk voor de kampioen van twee seizoenen geleden, Trabzonspor. Beide treffers kwamen op naam van Mauro Icardi.

Bijzonderheden:

Uiterst slordig balverlies op het middenveld bij Trabzonspor leidde na ruim twintig minuten spelen de openingstreffer in. Kerem Aktürkoglu bezorgde de bal perfect in de loop van Icardi, die leep afrondde in de verre hoek: 1-0. Victor Nelsson kreeg vlak daarna de kans op 2-0. De Zweed kopte uit een hoekschop echter niet secuur genoeg op doel. Ook na rust waren de grootste kansen voor Galatasaray. Zo schoot Icardi ternauwernood naast en stuitte Yunus Akgün op aangeven van Angeliño op Ugurcan Cakir. Lucas Torreira scoorde even later wel, maar bleek dat in buitenspelpositie te hebben gedaan. De thuisploeg bleef drukken en in blessuretijd was de 2-0 daar. Wederom bleek Icardi koelbloedig.

?????????????????? wordt afgestraft! Trabzonspor is even niet aan het opletten als daar Icardi is! ??? De spits weet nog altijd hoe die een bal tussen de palen moet schieten ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvTS pic.twitter.com/I8iiEjs4c2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Wat een ????????????! ?? Icardi doet het nogmaals, dit keer met het hoofd! ?? Het RAMS Park gaat ??????! ???#ZiggoSport #SüperLig #GSvTS pic.twitter.com/7sx47g3KHK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023