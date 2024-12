Galatasaray geeft zege in blessuretijd weg door voormalig sterspeler FC Emmen

Galatasaray heeft donderdagavond in blessuretijd een zege uit handen gegeven. De ploeg van Okan Buruk leek tegen de verhouding in met 1-2 te winnen, maar Sergio Peña, ex-FC Emmen, schoot heerlijk raak en tekende zo voor de 2-2 eindstand. Galatasaray heeft met twaalf punten nog altijd wel een goede kans om zich bij de eerste acht te scharen; voor Malmö, dat 30ste staat, wordt een plek bij de eerste 24 een lastig karwei.

Galatasaray moest het stellen zonder zowel Victor Osimhen als Mauro Icardi. Het bood mogelijkheden voor Michy Batshuayi, die in de aanval bijgestaan werd door Jelert, Mertens en Yunus Akgün. Hakim Ziyech begon op de bank. Bij Malmö vormde de inmiddels 37-jarige ex-NEC'er Søren Rieks het spitsenkoppel met Botheim. Peña begon op de bank.

Malmö was de betere ploeg in eigen stadion, wat zich al snel uitte in kansen. Anders Christiansen had de pech dat zijn volley net over de lat belandde, en Botheim zette net te veel kracht achter zijn kopbal.

Halverwege de eerste helft leek een counteraanval in eerste instantie niets op te leveren, toen Botheim de bal niet bij Rieks kreeg. De Zweden bleven echter in balbezit. Jens Stryger Larsen, de afgelopen twee seizoenen nog uitkomend voor Trabzonspor, gaf scherp voor. Bij de tweede paal liet Metehan Baltaci zich aftroeven door Botheim, die raak knikte: 1-0.

Galatasaray moet snel daarna een volgende tegenvaller incasseren. Voormalig Ajacied Davinson Sánchez kon niet verder en moest zich laten aflossen door Kerem Demirbay. Christiansen probeerde het een minuut of vijf later met een nieuwe poging, waar Muslera een antwoord op had.

Vlak voor rust kwam Galatasaray tegen de verhouding in toch op gelijke hoogte. Demirbay zette voor en de bal belandde perfect voor de voeten van Jelert, die niet gehinderd werd door vier nabije verdedigers en met binnenkant voet afrondde: 1-1.

Galatasaray bleek bijzonder efficiënt. Uit Na een fraai één-tweetje tussen Akgün en Mertens schoot laatstgenoemde zijn houdbare schot achter de pas zeventienjarige Malmö-goalie Joakim Persson: 1-2. Malmö kwam vlak voor tijd toch nog op 2-2. Peña schoot met veel gevoel raak in de bovenhoek.